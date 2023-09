Manuela Carriero, Uomini e Donne/ Esterna con Michele: “Alcuni corteggiatori non si lavano, Maria…”

Manuela Carriero, esterna con Michele a Uomini e Donne

Manuela Carriero, nella puntata di Uomini e Donne del 25 settembre, non nasconde la poca fiducia in Michele, il corteggiatore con cui ha scelto di fare già due esterne. Simpatico e molto ironico, Michele ha già conquistato la simpatia di Maria De Filippi che, nelle scorse puntate, ha sottolineato la somiglianza fisica con Stefano De Martino e l’ironia molto simile a quella di Massimo Troisi. Nonostante l’interesse, però, Manuela non nasconde di avere dubbi e perplessità. Dopo aver fatto entrare in studio Manuela e i tronisti Brando e Cristian, Maria De Filippi sceglie di cominciare a mostrare l’esterna con Michele. “Non ho visto la vostra esterna e siccome mi hanno detto che parla di me sono curiosa”, spiega la conduttrice.

In esterna, Manuela sottolinea la voglia anche di conoscere gli altri corteggiatori. “Gli altri corteggiatori non si fidano, me l’ha detto Maria…”, scherza il corteggiatore. La tronista, però, non nasconde di avere molti dubbi.

Manuela Carriero e la poca fiducia in Michele

“Quando Maria De Filippi ha fatto notare la tua ironia molto simile a quella di Massimo Troisi e tu hai fatto notare che Troisi ha fatto Il Postino candidandoti per C’è posta per te, mi sono fatta tante domande e ho pensato che tu sia interessato ad un futuro da cabarettista”, dice Manuela in esterna. “Io ti vedo molto limpida“, risponde il corteggiatore. “Non ti fidi”, dice Maria in studio. Manuela spiega di essere una persona diffidente per natura e di non riuscire ancora a fidarsi totalmente di lui.

Gianni Sperti, però, fa notare alla tronista che Michele, essendo napoletano, ha un carattere estroverso e simpatico, ma di trovarlo genuino. “Le vostre esterne sono molto belle”, dice Gianni. “Cosa ti piace di lei?”, chiede poi Maria a Michele. “Non sembra, ma io parlo tanto e mi piace che lei riesca ad ascoltarmi”, conclude il corteggiatore.

