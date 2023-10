Manuela Carriero, Uomini e Donne/ Segnalazione su Carlo, ma Tina Cipollari…

Manuela Carriero tra Carlo e Michele a Uomini e Donne

Manuela Carriero, nella sua avventura sul trono di Uomini e Donne, sta conoscendo Michele e Carlo. due corteggiatori che, pur essendo molto diversi tra loro, hanno attirato le attenzioni della tronista. Manuela, tuttavia, non ha mai nascosto di avere molti dubbi e di non fidarsi di nessuno dei suoi corteggiatori. Su Michele, a scatenare i dubbi di Manuela, è stato il carattere allegro e socievole che lo ha portato anche ad interagire con le corteggiatrici di Cristian e Brando. Su Carlo, invece, è stata una segnalazione ad alimentare le sue paure.

Manuela, infatti, nel corso della puntata del 2 ottobre, ha raccontato di aver ricevuto una segnalazione su Carlo. La tronista spiega di non essere sicura di ciò che le è stato riferito al punto che nessuno in studio le crede.

Manuela Carriero e la segnalazione su Carlo

Tra Manuela e Carlo scoppia la discussione che comincia con una domanda di Carlo che, non avendo avuto riscontro da Manuela, chiede un parere sull’esterna fatta insieme. “Perché non me l’hai detto ieri? È palese che hai un altro tipo di interesse nei suoi confronti (si riferisce a Michele . NdA). L’attenzione si è spostata completamente da noi a lui. Almeno quando sia a centro studio si parla di noi, non di quello che succede, a me non interessa”, le parole del corteggiatore.

Manuela, dopo aver spiegato di aver parlato con Carlo perché l’ha visto stare male, ma a Carlo la spiegazione non sta bene. Manuela, così, sposta l’attenzione su una segnalazione che si baserebbe su alcuni commenti secondo cui la madre avrebbe detto che il figlio non sarebbe affatto interessato a lei. Una segnalazione a cui nessuno crede, in primis Tina Cipollari che difende il corteggiatore.

