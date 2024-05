Manuela Cavallari, seconda moglie di Sandro Veronesi/ “Quando mi sono separato dalla prima ho dovuto…”

SANDRO VERONESI, LA SECONDA MOGLIE DOPO UNA SEPARAZIONE “CRITICA”

Manuela Cavallari, seconda moglie di Sandro Veronesi: chi è la consorte del 65enne scrittore toscano, vincitore per ben due volte del “Premio Strega” e che questa sera farà parte del cast di ospiti della nuova puntata di “Propaganda Live”? In attesa di scoprire come commenterà in studio le notizie salienti e le vicende dell’ultima settimana uno degli autori più importanti del panorama italiano contemporaneo, possiamo intanto scoprire qualcosa di più sulla sua vita privata e sentimentale, a partire dalla donna che oggi è al suo fianco dopo la fase molto critica del divorzio vissuta da Veronesi alcuni anni fa e di cui peraltro il diretto interessato aveva parlato in varie occasioni.

Ma cosa sappiamo di Manuela Cavallari, seconda moglie di Sandro Veronesi, e della loro storia d’amore? Prima del loro incontro, lo scrittore originario di Firenze e autore di “Caos calmo” (2005) e “Il colibrì” (2019) era già stato sposato una prima volta e da quel matrimonio -di cui non abbiamo molte notizie– erano nati i primi tre dei suoi cinque figli, mentre Nina e Zeno sono arrivati durante la relazione con Manuela Cavallari. “Sono un papà da contatto, non da semaforo rosso” aveva raccontato qualche tempo fa in una intervista concessa al ‘Corriere della Sera’, parlando dell’evoluzione del suo approccio genitoriale e pedagogico nel corso degli anni e nel passaggio da un matrimonio all’altro. Tuttavia non conosciamo i motivi che hanno portato alla fine del primo matrimonio di Sandro Veronesi, anche se il diretto interessato aveva accennato a quel periodo durante una intervista.

MANUELA CAVALLARI, LA FAMIGLIA ALLARGATA CON VERONESI: DUE FIGLI E…

Leggendo della sua esperienza di genitore su ‘Avvenire, possiamo scoprire qualcosa di più su Manuela Cavallari, seconda moglie di Sandro Veronesi: “Io ho dovuto gestire la fase critica della mia separazione e del divorzio, e la questione dell’affidamento dei figli” aveva raccontato al sito del quotidiano, spiegando la difficile fase di transizione tra un matrimonio e l’altro. Poi, ecco entrare nella sua vita Manuela Cavallari, che con lui condivide non solo l’amore per la letteratura, ma opera in un ambito affine al suo ovvero quello della promozione di opere culturali. Della coppia sappiamo che al momento vive assieme a Roma, dove cresce i due figli ancora piccoli, Nina e Zero. Assieme a Manuela Cavallari, moglie di Sandro Veronesi, il diretto interessato ha dato vita, come spesso accade in questi casi, a una vera e propria famiglia allargata, e questo anche se i tre figli maggiori dello scrittore toscano vivono e lavorano oramai al di fuori dell’Italia.

Ma non è nemmeno un caso che di loro, come pure di Manuela Cavallari, seconda moglie di Sandro Veronesi, il diretto interessato non ami parlare e il motivo lo si ritrova nella sopra citata intervista concessa ad ‘Avvenire’, specificando che non si tratta di pudore: “No, è solo una questione di riservatezza: hanno le loro vite e non è giusto che diventino di dominio pubblico”. E proprio riferendosi a loro, al modo di essere un papà rispettoso e protettivo, Veronesi aveva accennato brevemente alla propria vita sentimentale tornando sulla “fase critica” della separazione e del divorzio: “Ho dovuto gestire (…) la questione dell’affidamento dei figli, e ho saltato il modello paterno di provenienza. Quando mi sono separato dalla prima moglie, per esempio, ho cercato di stare vicino a loro anche rinunciando a fare i weekend fuori casa perché credo che l’assenza in questi casi equivalga a una fuga”.











