Manuela Donda, mamma di Alberto De Pisis “Mio figlio e Taylor Mega coppia straordinaria”/ La rivelazione…

Alberto De Pisis ha avuto una storia con Taylor Mega. La madre del concorrente del Grande Fratello Vip è intervenuta al Grande Fratello Vip Party svelando dei dettagli inediti su questa relazione. Manuela Donda è soddisfatta del percorso che sta facendo Alberto nella casa e dice: “E’ divertente anche quando si arrabbia. Durante la quarantena abbiamo fatte tante litigate. Vorrei vedere l’Alberto che conosciamo tutti, spontaneo”. Pierpaolo Pretelli stuzzica Manuela Donda chiedendole se voglia vedere il figlio anche più innamorato. Manuela Donda però spiega che Alberto ha de gusti difficili: “Innamorato è difficile. Alberto ha dei gusti complicati”. Pierpaolo chiede alla madre maggiori dettagli sulla sua storia con Taylor Mega.

Manuela Donda ha spiegato di averla conosciuta in quanto Taylor ha frequentato per tempo la loro casa: “L’ho conosciuta quando Alberto si frequentava con lei. Taylor è una bellissima ragazza e insieme formano una coppia strepitosa”. Pur essendosi dichiarato omosessuale, Alberto De Pisis ha avuto un’unica storia con Taylor Mega. La Mega può parlare con Alberto, al momento in isolamento poiché affetto da covid, e lo punzecchia per non aver parlato del loro flirt. “Non ha mai raccontato della nostra storia, del nostro amore. Ci sono rimasta male”, asserisce la giovane. Alberto esclama divertito: “Mi cacciano!”, per poi spiegare quanto sia stato speciale il rapporto con Taylor. “Ho avuto 5 persone in vita mia, sei una di quelle. I ricordi sono per noi”.

La storia d’amore tra Alberto De Pisis e Taylor Mega è durata un paio di mesi. L’attuale gieffino è dichiaratamente omosessuale, ma stando ai racconti della modella, tra loro sarebbe scattata una scintilla che li ha spinti ad avere una storia d’amore durata qualche tempo. Taylor Mega ha dichiarato che secondo lei Alberto non sarebbe interessato a nessuno nella casa del Grande Fratello Vip. Nel programma radiofonico di Tv Cusano Campus, Taylor Mega aveva fatto delle rivelazioni scottanti: “Alberto è sempre stato gay, non ha mai guardato una donna con interesse”, spiega Taylor Mega.

“Poi qualche anno fa eravamo a Cortina, ci siamo guardati ed è scattato qualcosa”. La modella avrebbe capito di essere attratta da lui. “Eravamo migliori amici, quindi è stato imbarazzante, non sapevo come dirglielo. Gli ho preso la mano e l’ho messa in un punto specifico, senza mezzi termini. Lui si è emozionato”, ammette. “È nata una bella storia, durata circa due mesi. Poi è finita perché sono una ragazza un po’ particolare… ma sono ancora gelosa quando lo vedo con altre donne”.











