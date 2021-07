Manuela e Luciano, bacio con lingua a Temptation Island/ Lei “Mi sento una merd*”

L’ultima puntata di Temptation Island 2021 si apre subito con un colpo di scena. Prima del falò di confronto con Stefano, Manuela decide di trascorrere alcuni momenti ancora col single Luciano Punzo. Prima gli fa una sorpresa: una passeggiata a cavallo. Poi, una cena romantica insieme sul mare ed è qui che scatta quello che è mancato nella puntata andata in onda ieri: il bacio. Inizialmente è Luciano a tentare l’approccio per arrivare al bacio: lei però si tira indietro più volte, facendogli capire che, pur volendo, non se la sente di superare quel limite oltre cui non si torna indietro. “Non ce la faccio”, gli dice Manuela, “Perché non ti fidi di me? Di cosa hai paura? Non potrei mai ferirti”, replica lui.

MANUELA E STEFANO SI LASCIANO A TEMPTATION ISLAND?/ Lei lo picchia, lui piange poi...

Passione alle stelle tra Manuela e Luciano a Temptation Island 2021

Manuela scoppia a piangere, affranta dai dubbi interiori e dall’indecisione che, alla fine, si scioglie: “Tu sei molto bello, io non capisco perché lui non mi ha amato mai! Questo non capisco!” “Sai perché? Perché è destino. Io sto vicino a te”, replica. Lui arriva a sfiorarle le labbra, lei, poco a poco, si lascia andare tra le sue braccia. Dopo i primi baci timidi arriva il grande colpo di scena: un bacio molto appassionato che porta poi lei a chiedere il falò di confronto immediato per comunicare al fidanzato che è con Luciano che vuole stare.

Temptation Island 2021/ Diretta: volano schiaffi e Stefano piange per la prima volta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

LEGGI ANCHE:

Luciano Punzo si 'dichiara' a Manuela a Temptation Island 2021/ Lei è senza parole

© RIPRODUZIONE RISERVATA