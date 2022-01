Manuela e Matilda, moglie e figlia Nicola Savino/ “Ora ho 2 donne in casa perché…”

Torna il weekend e sulle reti Mediaset questo fa rima con “Verissimo”, l’oramai storico rotocalco di Canale 5 in onda quest’anno sia sabato che domenica: e nella puntata che ci apprestiamo a vedere questo pomeriggio, nel ricco cast di ospiti di Silvia Toffanin ci saranno anche Nicola Savino, conduttore radiofonico e televisivo, in compagnia di Toto’ Schillaci e Paola Caruso. La loro ospitata non è casuale dato che la storica voce di Radio DeeJay sarà presto in onda con “Back to school”, il format che su Italia 1 vedrà tornare tra i banchi di scuola una classe di VIP… ripetenti. E l’occasione è quindi propizia per raccontare qualcosa del privato del 54enne originario di Lucca ma cresciuto nel Milanese, e passato nel corso degli anni dalla radiofonia e le imitazioni alla televisione e alle varie esperienze di autore di format di successo.

Da sempre molto abbottonato sulla sua vita privata e la sua famiglia, tuttavia sin dai primi tempi di “DeeJay chiama Italia” sappiamo che Nicola Savino (classe 1967) è sposato da tanti anni con la sua storica compagna, Manuela Suma, ed è padre di Matilda. Ma cosa sappiamo delle due donne di casa Savino? Come accennato poc’anzi, sono pochi i dettagli social che il diretto interessato dissemina per scoprirne di più, aspetto questo però molto apprezzato dai suoi follower e che differenziano Savino da coloro che invece rendono pubblico qualsiasi aspetto personale. Sposato da oltre 12 anni con la sua Manuela, sappiamo che l’attuale moglie è la donna che gli ha permesso di ritrovare la serenità dopo la fine del precedente matrimonio, celebrato quando il conduttore aveva solo 24 anni.

MANUELA E MATILDA, CHI SONO LA MOGLIE E LA FIGLIA DI NICOLA SAVINO?

Di Manuela Suma sappiamo che come il marito lavora nel mondo dello spettacolo anche se in un’altra… veste, è proprio il caso di dire: infatti la compagna di Nicola Savino è una costumista, quindi lavora nel dietro le quinte e come si legge da alcune sue bio ha avuto modo di collaborare anche con personaggi di spicco come Benedetta Parodi ai tempo in cui questa conduceva il fortunato “Cotto e mangiato”; più di recente la Suma ha dato vita anche a una sua linea di costumi da bagno con tanto di testimonial d’eccezione (Alessia Marcuzzi). Meno sappiamo invece dell’unica figlia della coppia, Matilde, arrivata nel 2006 e su cui il papà solo negli ultimi anni ha rivelato qualche spassoso aneddoto, soprattutto perché alle prese con i classici problemi adolescenziali dei propri pargoli.

“Nicola è un papà molto affettuoso e molto presente” aveva detto Manuela a proposito del compagno durante una intervista doppia concessa al magazine “Vanity Fair” e in cui rivelava che il marito non viveva in modo molto facile il passaggio adolescenziale della figlia. “Mi sono ritrovato all’improvviso con un’altra donna in casa” ha ammesso Nicola, ammettendo di averla sempre vista come una bimba. Da qui la difficoltà ad accettarne subito la crescita e anche la fine di quei rituali genitore-figlio che vanno in scena nei primi anni di vita: “La nostra tradizione era accompagnarla a scuola tutte le mattine ma ora è terminata” ha raccontato Savino che poi scherza su Matilde spiegando che, se a scuola ama andarci da sola, la figlia lo “sfrutta biecamente per lo shopping” ma anche per i giri assieme in Vespa con la ragazza che lo abbraccia teneramente.

