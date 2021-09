MANUELA E MICHELA, FIGLIE GIANCARLO MAGALLI/ Piange in diretta per la più piccola

Michela Magalli è una delle due figlie di Giancarlo Magalli. L’altra è Manuela, nata nel 1972 e dunque molto più grande rispetto a Michela. “L’altra è più vecchia di me”, scherza Giancarlo, che comunque è affezionato a entrambe. Anche se Michela è l’unica ad aver seguito le sue orme, dal momento che ha un certo seguito sui social. Per ora di televisione ancora non si parla: quella di oggi a Da noi… a ruota libera è praticamente la sua unica apparizione dinanzi al grande pubblico.

In quest’occasione, Michela invia a papà Giancarlo un videomessaggio che lo commuove molto. Giancarlo prova a dissimulare, ma la Fialdini nota subito la lacrimuccia che gli è scesa mentre l’ascoltava. “Amore mio!”, esclama, non appena la vede. Poi spiega: “Fa delle cose carine, è un influencer. C’ha un sacco di follower: beata lei!”. (agg. di Rossella Pastore)

Chi sono le figlie di Giancarlo Magalli

Manuela e Michela sono le figlie di Giancarlo Magalli nate da due amori differenti. Dal primo matrimonio con Carla Crocivera, l’ex conduttore de I Fatti Vostri ha avuto la figlia Michela, mentre Manuela è nata dal secondo matrimonio con Valeria Donati . Sulla prima figlia del conduttore si conosce davvero poco: è una ragazza molto discreta e riservata che ha preferito una vita lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo e dei social. Una cosa è certa: ha un rapporto meraviglioso con papà Giancarlo. Manuela, infatti, è nata quando Magalli aveva soli 23 anni e proprio il conduttore ha raccontato sulla prima figlia: “con Manuela, per la verità, non sono stato un papà presentissimo: è nata nel 1972, io all’epoca lavoravo tanto, facevo Giochi senza frontiere, ero spesso all’estero. Ho cominciato a godermela quando aveva undici anni”.

La seconda figlia, invece, si chiama Manuela. Nata nel 1994 è molto più conosciuta e “famosa” della sorella Manuela. Basti pensare che solo sui social ha un profilo Instagram seguito da più di 38mila persone! A differenza della prima figlia questa volta Magalli è stato un padre presente come ha raccontato: “per Michela, invece, ci sono stato da subito: ho cambiato i pannolini, l’ho vissuta quotidianamente fino a quando io e Valeria ci siamo separati. Nostra figlia aveva 13 anni ed è andata a vivere con la mamma”.

Giancarlo Magalli: “sono orgoglioso delle mie figlie Manuela e Michela”

Una cosa è certa: Giancarlo Magalli è un papà felice ed orgoglioso delle sue figlie Manuela e Michela. “Sono stato fortunato con entrambe le mie figlie” – ha detto l’ex conduttore de I Fatti Vostri che durante un’intervista rilasciata a Serena Bertone nel programma “Oggi è un altro giorno”. Alla domanda “cosa ti rende felice?”, il conduttore ha risposto senza alcuna esitazione: “le mie figlie, quando sono con loro sono felice”. Poi sul video è passata una foto di famiglia: la sua famiglia allargata con il conduttore che ha commentato: “in quella foto c’è la mia prima figlia, la mia seconda figlia, la mia prima moglie e la seconda moglie, il marito della mia ex… stavamo tutti insieme a festeggiare il Natale”.

Ma cosa fanno le figlie di Giancarlo Magalli? Manuela lavora nelle assicurazioni, mentre Manuela ha studiato al Centro Romano di Fotografia e Cinema. La secondogenita è apparsa diverse volte in video proprio col padre che ha ironizzato sulla figlia dicendo: “non vi aspettavate una figlia così bella, eh? ma, ammetto, è tutto merito della mamma Valeria e anche della zia materna, che ha gli stessi capelli corvini di Michi. Non fateci l’abitudine però: ho tenuto nascosta mia figlia per 22 anni, finito questo servizio tornerà in clausura”.



