Manuela e Michela, le figlie di Giancarlo Magalli/ Diverse ma unite

Essere nate da due madri diverse e avere una forte differenza d’età non significa certamente non riuscire ad andare d’accordo. Manuela e Michela Magalli, rispettivamente 50 e 27 anni, ne sono la dimostrazione. L’ex conduttore de “I fatti vostri” è infatti orgoglioso del rapporto che le due sono riuscite a costruire nel corso del tempo, anzi spesso si ritrovano come una famiglia allargata.

Valeria Donati, ex moglie di Giancarlo Magalli/ "Pianto come un vitello per mesi"

Anzi, se possibile, la maggiore maturità di Manuela si rivela un sostegno importante per la più giovane, nonostante anche sul piano lavorativo abbiano fatto scelte drasticamente opposte.

Manuela e Michela Magalli: chi sono le figlie di Giancarlo Magalli

Manuela Magalli ha oggi 50 anni ed è nata dal primo matrimonio che il conduttore ha avuto con Carla Crocivera, la sua prima moglie, a differenza del genitore, lei non ama particolarmente le luci dei riflettori e solo raramente è apparsa al suo fianco in Tv. Non a caso, la donna ha deciso di lavorare in ambito assicurativo.

Da noi a ruota libera, anticipazioni 3 aprile/ Ospiti Magalli e la figlia Michela

Michela invece è nata nel 1994 dal matrimonio con Valeria Donati e ha invece una grande passione per i social network, al pari di molte sue coetanee. La sua bellezza è evidente a tutti i suoi follower, aspetto che ha inevitabilmente influito sulla sua popolarità, al punto tale da farla diventare una delle influencer più note del web. La ragazza e il papà hanno dimostrato recentemente quanto fossero legati tra loro decidendo di fare un’esperienza davvero particolare: loro erano infatti la Lumaca, una delle machere de “Il cantante mascherato”, dove si sono classificati al terzo posto.

Michela, chi è la figlia di Gianfranco Magalli/ Tatuaggi e Instagram, il fidanzato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA