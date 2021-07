Manuela e Stefano è crisi, si lasciano a Temptation Island 2021?/ Lei sbotta: “Al falò lo faccio piangere!”

TEMPTATION ISLAND: TRA MANUELA E STEFANO È ARIA DI CRISI

E’ profonda la crisi in atto tra Manuela e Stefano, la coppia salentina protagonista di Temptation Island ed oramai giunta ai ferri corti. La mancanza di fiducia da parte della ragazza sarebbe alla base dei loro problemi di coppia. I tradimenti scoperti da Manuela da parte del fidanzato hanno probabilmente rotto ogni tipo di equilibrio tra loro, ed adesso è il momento di mettere alla prova i loro sentimenti, sempre più scricchiolanti. Nella passata puntata proprio la ragazza si è lasciata andare a delle confidenze particolarmente pesanti sull’intimità vissuta con Stefano. Che lo pensi davvero o che sia solo un modo per ferire il fidanzato dopo il dolore provato per i tradimenti vissuti, Manuela ha confidato al tentatore Luciano – al quale si è avvicinata sempre di più – di non essere più attratta fisicamente dal compagno. “Fare l’amore? La vedo come una cosa sporca, specialmente come la fa lui”, ha confessato la pugliese.

Manuela continua a non sentirsi desiderata da Stefano che di fronte alle confidenze della compagna è rimasto letteralmente senza parole. Proprio l’atteggiamento della giovane ha contribuito a far nascere un comportamento vendicativo nel compagno: “Questa è venuta qua per lasciarmi, ma perché non mi ha lasciato prima? Mi ti faccio vedere che faccio io”.

MANUELA E STEFANO A TEMPTATION ISLAND 2021: VERSO IL FALÒ ANTICIPATO?

Alla luce di quanto avvenuto fino ad ora, in occasione della terza puntata di Temptation Island la coppia formata da Manuela e Stefano sembra essere, secondo il popolo social, la principale indiziata a vivere il falò di confronto anticipato preannunciato dal video di presentazione del nuovo appuntamento. Manuela inizia a mal tollerare l’eccessiva vicinanza del compagno ad una tentatrice ed avrà una reazione molto forte. “A me non mi pensa proprio”, aveva commentato nel precedente falò vedendo le immagini di Stefano sempre più vicino alla single Federica. Invitata nel pinnettu, Manuela assisterà a nuovi avvicinamenti tra il ragazzo e la sua nuova amica, questa volta nella vasca idromassaggio.

Immagini che contribuiranno ad alimentare la rabbia della fidanzata nei confronti del compagno traditore: “Io al falò lo faccio piangere per la prima volta in vita sua”, avrebbe sbottato. Una frase, questa, che lascerebbe intendere un imminente falò di confronto anticipato, probabilmente chiesto proprio da lei. Ma toccherà anche a Stefano vedere delle immagini poco piacevoli sulla compagna che potrebbero lasciare intuire l’epilogo della loro relazione.



