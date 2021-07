Manuela e Stefano, si lasciano al falò di Temptation Island 2021?/ “Lui vuole stare con Cicciolina…”

La coppia Manuela e Stefano pronta a scoppiare…

Manuela e Stefano sono una delle coppie più forti di Temptation Island 2021, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e trasmesso il lunedì in prima serata su Canale 5. La coppia sin dal loro ingresso nei rispettivi villaggi dei single ha dimostrato di avere una serie di problemi da risolvere. I ripetuti tradimenti di lui, infatti, hanno spinto la fidanzata a partecipare al programma proprio per capire se è il caso di continuare questa storia d’amore oppure no.

La loro permanenza nel programma però sta mostrando tutti i punti deboli del loro amore che sembra oramai giunto al capolinea. Manuela, infatti, nel villaggio dei single tentatori si è avvicinata tantissimo a Luciano Punzo, mentre Stefano non disdegna le attenzioni della single Federica. Durante la terza puntata proprio l’avvicinamento tra Manuela e Luciano ha fatto sclerare Stefano che si è sfogato con parole molto forti con i compagni.

Manuela e Stefano di Temptation Island 2021: falò di confronto in arrivo?

“Non mi tocca, è solo una stupida. Le dirò di ammettere che è venuta qui solo per trovare la forza di lasciarmi perché è un’insicura. A quel punto le augurerò il meglio” – ha detto Stefano sulla fidanzata Manuela. Non solo, il ragazzo ha proseguito dicendo – “vuol dire che ancora una volta sono più intelligente io, tutto questo dimostra che mi era bastato il primo video per capire tutto. Sono dieci palmi più maturo di lei e mi vergogno di aver perso questo tempo. Fai fai poi ti faccio vedere io. Tu fai, io faccio il doppio. Lei è una persona debole, provo tanta vergogna perché appena arriva uno a farle due moine ci casca”.

Ma non è finita qui, visto che successivamente è toccato proprio a Manuela vedere come si comportava il fidanzato Stefano nel villaggio dove si è lasciato andare a confessioni anche sulla loro intimità. Manuela allora con le ragazze si è difesa rivelando: “l’ultima volta che abbiamo provato a fare l’amore mi ha detto ‘non mi piace come baci’. Ma è normale che mi passa la voglia. Lui vuole stare con Cicciolina, ma di che parliamo. Lui parla così, ma quando mi vede muore”. Cosa succederà nella prossima puntata?



