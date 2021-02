Manuela Ferrara attacca Paolo Brosio/ “Mi hai guardato il sedere e mi hai detto…”

Paolo Brosio e la giovane fidanzata Maria Laura De Vitis sono stati ospiti a “Live – Non è la D’Urso”. Una puntata molto movimentata per la coppia tornata in Italia dopo una settimana a Medjugorje, dove hanno passeggiato, bevuto l’acqua miracolosa e incontrato una negoziante che gli ha regalato due pupazzi a forma di Topolino e Topolina. Ieri sera, domenica 7 febbraio, nello studio di Canale 5 Brosio e Maria Laura hanno dovuto affrontare il confronto con Manuela Ferrera, che li aspettava nell’ascensore. La Ferrara ha raccontato numerose avance e apprezzamenti espliciti del giornalista che avrebbe anche provato a baciarla: “Innanzitutto pretendo delle scuse perché mi sono sentita dare della poco di buono, della donnaccia, mi hai detto che sono poco fine, poco elegante. Brosio mi ha aspettata 40 minuti fuori dal mio camerino e poi mi ha chiesto il numero di cellulare”, ha detto rivolgendosi alla De Vitis. Poi ha detto a Paolo Brosio: “Le labbra si sono sfiorate. Stai negando che appena sei uscito dall’ascensore non mi hai guardato il sedere e non mi hai fatto un apprezzamento?… Mi hai detto anche: ‘Ora capisco perché Gonzalo Higuain ha perso la testa per te, guarda che corpo’…“.

Maria Laura De Vitis vs Soleil Sorge: scontro sulla moda

Maria Laura De Vitis, giovane fidanzata di Brosio, ha contrattaccato: “No, se vuoi travisare le parole che ho detto fai pure. Sei una bella donna ma non sei il tipo di Paolo. Non ti ho mai dato della donnaccia. Eri tu a mandare messaggi pieni di cuori al mio fidanzato. Al mio fidanzato non li mandi i cuori”. Da parte sua, Paolo Brosio ha smentito tutte le accuse di Manuela Ferrara: “Non ti ho toccato con un dito. Non ti ho nemmeno baciata”. In studio, poi, Maria Laura De Vitis ha avuto un acceso altero con Soleil Sorge. Tutto è iniziato quando Barbara D’Urso ha chiesto alla fidanzata di Paolo Brosio di mostrare meglio il suo vestito. A quel punto Soleil ha commentato specificando che fosse un modello di cinque anni fa: “Comprendo la tua ignoranza nella moda, ma va bene così tesoro”. Tra le due c’è stato un veloce botta e risposta, in cui sembra aver avuto la meglio l’influencer, mentre Barbara d’Urso ha ammesso di non aver capito il motivo della lite.



