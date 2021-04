Manuela Ferrara e Emanuela Tittocchia/ Botte da orbi all’Isola per le ex di d’Anelli?

Sembra propri che Manuela Ferrara ed Emanuela Tittocchia siano in partenza per l’Honduras e che porteranno su Playa Reunion, o il posto a cui saranno destinate, la loro eterna rivalità nata nel momento in cui Biagio d’Anelli, l’ex gieffino ora opinionista, Biagio d’Anelli. Sarebbero proprio loro i nuovi ingressi, come annunciato dal direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, gli stessi che dovrebbero fare il loro ingresso la prossima settimana nel programma. Da una parte quindi c’è Emanuela Tittocchia, che continua a tacere sulla possibilità della partenza ormai imminente, dall’altra c’è Manuela Ferrara che invece lascia intendere che sia già tutto deciso e proprio tra i commenti risponde a Signoretti promettendo che se ne “vedranno delle belle” proprio quando il direttore la punge sulla sua rivalità con l’attrice ed ex di Biagio D’Anelli.

Manuela Ferrara e Emanuela Tittocchia pronte a darsi battaglia all’Isola dei Famosi 2021?

Manuela Ferrara è famosa anche per le sue relazioni, vere o presunte, con Gonzalo Higuain e con Cristiano Ronaldo, ma soprattutto proprio per quella di Biagio d’Anelli andata in scena all’insaputa dell’allora fidanzata Emanuela Tittocchia, anche se su questo punto c’è un po’ da dibattere. All’epoca dei fatti, ormai dieci anni fa, Biagio d’Anelli ed Emanuela Tittocchia stavano insieme da quasi un anno ma quando nella vita dell’ex gieffino è arrivata la Ferrara ha iniziato a lanciarsi in una serie di tira e molla che hanno portato alla fine in una gran confusione di cui si è parlato spesso in tv e, soprattutto, nei salotti di Barbara d’Urso. Come finirà quando le due si troveranno insieme all’Isola dei Famosi 2021? I fan sognano già botte da orbi.

