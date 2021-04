Manuela Ferrara eliminata all’Isola dei Famosi 2021?/ La ‘spaccacocchi’ contro tutti!

Manuela Ferrara eliminata all’Isola dei Famosi 2021?

Siamo sicuri che tocchi proprio a Manuela Ferrara uscire di scena questa sera allo scontro in nomination con Miryea, Roberto e Ubaldo, ma probabilmente anche che per lei si apriranno presto le porte di Playa Emboscada. Sarà lei a raggiungere la solitaria Beatrice Marchetti questa sera? La domanda otterrà la sua risposta solo con la messa in onda della nuova diretta del programma ma chi ha seguito in questi due giorni il daytime del reality sa bene che le cose per lei non sono semplici. La bella Manuela Ferrara è arrivata sull’isola mettendo subito le mani in pasta per preparare la capanna insieme agli altri ma poi tutto è finito così. Sono in molti quelli che la accusano di essere all’Isola solo per rilassarsi, stare stesa al sole e mettere in mostra le sue grazie e anche nelle scorse ore è successo di tutto solo perché ha deciso di ‘smontare la capanna’ inviata, a suo dire, da Rosaria Cannavò.

Quando Emanuela Tittocchia l’ha vista portare via le stuoie e anche le foglie dalla capanna ha dato subito di matto fermandola perché proprio lei le aveva sistemate in modo tale da dormire in mezzo evitando quindi il duro del ramo. A quanto pare però le cose per lei non erano altrettanto perfette e così ha portato fuori tutto per spianare poi la sabbia sotto e rimettere le cose al proprio posto. Dopo la discussione, il lavoro è rimasto fermo al palo perché Manuela ha deciso di concedersi un po’ di risposo al sole facendo infuriare anche Rosaria Cannavò che le aveva chiesto di occuparsi della cosa. Anche il suo compagno di avventura Matteo Diamante ha avuto da ridire soprattutto perché chiamato in causa dalla Tittocchia. A quanto pare i nuovi naufraghi mal tollerano la presenza della Ferrera sull’Isola dei Famosi 2021 e attendono l’uscita di questa sera, sperando che sia così.

