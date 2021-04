Manuela Ferrara, ex fidanzati e flirt: da Higuain a Ronaldo/ “Con Biagio D’Anelli…”

Manuela Ferrera, i suoi ex fidanzati sono…

Manuela Ferrera sbarcherò presto sull’Isola dei famosi 2021. La showgirl bresciana, classe 1984, è un volto noto del piccolo schermo: ha ricoperto il ruolo di meteorina del Tg4, è stata opinionista di alcune trasmissioni di Barbara d’Urso e ospite di Tiki Taka. La Ferrara, in passato, ha rivelato di aver avuto un flirt con il calciatore Gonzalo Higuain, quando l’argentino giocava al Milan: “Sono stata con Higuain qualche tempo fa. Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese. Alla fine è finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze… Quindi ho preferito cambiare e lasciarlo”, ha detto nel salotto di Piero Chiambretti. E ha aggiunto: “Le zozze sono quelle che hanno solo voglia di un rapporto di tipo sessuale. Io a differenza sono una romantica. Non ero innamorata di Higuain, solo molto invaghita”.

Manuela Ferrera: il flirt con Biagio D’Anelli

Si è parlato a lungo anche del presunto flirt tra Manuela Ferrera e Cristiano Ronaldo. Su questo, la showgirl ha confessato a “Diva e donna”: “Ci siamo scambiati qualche messaggino sul cellulare. Lui voleva farmi i complimenti perché aveva visto il mio servizio fotografico uscito proprio su For Men. Mi ha lusingato ricevere i complimenti da un uomo come lui”. Tra gli ex di Manuela Ferrera spicca anche il nome di Biagio D’Anelli, l’ex concorrente del Grande Fratello ed ex di Emanuela Tittocchia, anche lei new entry all’Isola dei famosi 2021. “Emanuela finì a letto con Biagio quando lui stava con me. Io considero chiusa quella storia, ma la Tittocchia prova ancora un sentimento verso Biagio. Lui mi ha avvertita: devo aspettarmi frecciatine da Emanuela sull’Isola”, ha raccontato la Ferrera al settimanale Nuovo.

