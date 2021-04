MANUELA FERRERA, CHI È?/ Esordio all’Isola col botto “Ho tanta grinta, non mollo mai”

“Ho tanta grinta e non mollo mai”. Così Manuela Ferrera fa il suo esordio all’Isola dei Famosi 2021. In un video di presentazione, la bella showgirl si dice pronta a tutto, anche a rompere un cocco “con le natiche!” Così sfida Francesca Lodo nella sfida della pelota che servirà a rubare al gruppo il fuoco e ce la mette tutta per arrivare al primo obiettivo. I nuovi arrivati hanno forza e grinta a sufficienza per battere il gruppo che, d’altronde, non mangia a sufficienza da settimane. Questo assicura loro la vittoria del fuoco, rubato ai veterani dell’Isola che non reagiscono bene a questo nuovo arrivo… (Aggiornamento di Anna Montesano)

Manuela Ferrera è una delle nuove concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021: la modella, ex fidanzata di Gonzalo Higuain, è una delle nuove naufraghe pronte ad entrare in corsa nella quindicesima edizione del reality show condotto con grande successo da Ilary Blasi su Canale 5. La bella modella, salvo cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbe lanciarsi dall’aereo nelle calde acque dell’Honduras durante la nuova puntata del reality show. Un nuovo ingresso che sicuramente spariglierà ancora una volta le carte e le alleanze createsi da settimana in Honduras. Una nuova sfida per la ex fidanzata di Gonzalo Higuain che, intervistata da Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, ha chiarito una serie di cose sulla sua relazione col campione. “C’è il panico nel mondo del calcio, se ora tutte le amanti cominciano a parlare…Higuain è legato da quando è ragazzo ad una bellissima donna di nome Lara, dalla quale ha avuto una figlia due anni fa” ha detto il direttore, ma la modella ha preso le distanze chiarendo: “non sono mai stata l’amante di Higuain, la nostra storia risale a cinque anni fa, quando lui era single”.

Manuela Ferrera: “sono fan di Walter Zenga”

Manuela Ferrera nell’intervista rilasciata a Novella 2000 ha preso le distanze dalla presunta relazione di Gonzalo Higuain con una tale Lara. “Non c’era nessuna Lara all’epoca o forse è stato bugiardo. Io ho risposto ad una semplice domanda” ha detto l’opinionista di Tiki Taka, il programma condotto da Piero Chiambretti. La modella ha poi fatto delle rivelazioni curiose sull’abbigliamento di Gonzalo Higuain in casa: “non si allenava, era nella fase in cui era abbacchiato, era un busta di fave. Indossava boxer giallo ocra. Con lui ci siamo visti una volta a casa sua e poi in albergo”. Infine parlando sempre di campioni, la Ferrera ha confessato di essere fan di un altro grande campione di calcio: Walter Zenga. “Nella mia camera da letto avevo il suo poster, è rimasto un bell’uomo” – ha detto la modella che concludendo su Higuain ha aggiunto: “non sono mai stata offensiva nei suoi confronti. Ho solo descritto la persona che era prima, ora avrà messo la testa a posto”.

