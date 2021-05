Manuela Ferrera, Isola dei Famosi / “Matteo Diamante? Ci ha provato con me, ma io..”

Manuela Ferrera si toglie alcuni sassolini dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2021. L’ex naufraga ritiene di essere stata vittima di un diabolico piano al quale avrebbe preso parte Matteo Diamante. La Ferrera sostiene che il concorrente genovese abbia aizzato il gruppo a coalizzarsi contro di lei. Tutto per una vedetta personale, scaturita seconda Manuela Ferrera da un due di picche che gli avrebbe rifilato prima di entrare in gioco. “Rosaria ed Emanuela dall’inizio mi hanno fatto la guerra. Anche Matteo. Loro due erano le ancelle di Matteo, anche se lui in quarantena ci ha provato. Io non ho ceduto alle sue lusinghe e me l’ha fatta pagare”, ha dichiarato in una intervista rilasciata sulle pagine di Casa Chi. Chissà cosa dirà Matteo quando verrà messo al corrente delle parole dell’ex naufraga Manuela.

Manuela Ferrera: “Isola dei famosi? Ho combinato caos”

Sempre sull’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi, Manuela Ferra continua ad esternare il suo punto di vista. Ovvero che il programma si sarebbe movimentato solo dal suo arrivo sull’isola. “Io sono entrata dopo, appena sono arrivata ho combinato più caos che tanti che stavano lì da 40 giorni”, spiega a Casa Chi. “Alcune donne si sono mostrate simpatiche, come Miryea Stabile” insiste l’ex naufraga. Che poi commenta il flirt mai concretizzatosi con Awed: “Avevamo cominciato bene ma poi non è andata avanti per volontà di entrambi”. Nella stessa intervista la Ferrera strizza l’occhio al prossimo Grande Fratello, un reality a cui evidentemente gradirebbe partecipare: “Se mi mettono qualche nerd e un po’ di bonazzi allora potrei restarci anche tre anni”.

