Manuela Ferrera, lato B rifatto?/ Biagio D’Anelli: “Quando stavamo insieme non…”

Lato B rifatto per Manuela Ferrera? Durante la puntata dell’Isola dei Famosi 2021 trasmessa il 26 aprile, la naufraga ha attirato l’attenzione dei telespettatori con il suo fondoschiena. Durante il bagno ricompensa durante il quale i naufraghi hanno avuto la possibilità di lavarsi con caqua dolce e bagnoschiuma, l’ex meteorina ha attirato l’attenzione di tutti con la sua avvenenza fisica. Il popolo del web, oltre ad apprezzare la bellezza della naufraga, hanno notato un dettaglio del fondoschiena della Ferrera che ha scatenato i commenti sui social. Alcuni telespettatori hanno notato delle strane protuberanze sulle natiche della Ferrera che hanno scatenato rumors sui presunti ritocchi estetici della Ferrara. A commentare i rumors, durante la puntata di Pomeriggio 5 del 27 aprile, è stato Biagio D’Anelli.

Manuela Ferrera e i ritocchi estetici: parla Biagio D’Anelli

Manuela Ferrera protagonista dell’Isola dei Famosi 2021 con il suo fisico. Biagio D’Anelli, ospite della puntata di Pomeriggio 5 del 27 aprile, commenta il cambiamento fisico della naufraga. “Non è com’era prima”, ha detto l’opinionista commentando le immagini del lato B di Manuela. Sul web ipotizzano che la Ferrera possa avere delle protesi sul fondoschiena che sarebbero ancora più evidenti per il dimagrimento dovuto al poco cibo che hanno a disposizione in Honduras. Come risponderà la naufraga? L’argomento sarà al centro della prossima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi? Lo scopriremo giovedì 29 aprile quando andrà in onda il nuovo appuntamento. In attesa di scoprirlo, sull’isola, continua il feeling tra Manuela e Awed che apprezza sempre di più la bellezza della sua compagna d’avventura.

