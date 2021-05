Manuela Ferrera “Protesi al lato B? Disposta a fare un’ecografia”/ Urtis “Ci sono!”

Manuela Ferrera ha le protesi al Lato B? Si torna a parlare dell’argomento in diretta a Pomeriggio 5, questa volta con la protagonista della vicenda. La Ferrera, che ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2021 qualche settimana fa, è in studio per smentire personalmente le voci di un intervento di chirurgia plastica fatto ai glutei. “Mi sono davvero stancata. – esordisce la Ferrera nel salotto di Barbara D’Urso – A parte il fatto che ho avuto un sacco di bullismo sui social perché è un continuo tacciarmi di avere le protesi. Io sono qua, sono sempre venuta da te come la promotrice dell’attività fisica, mi sono anche costruita una palestra in casa.” L’ex naufraga sottolinea anzi che “Tra l’altro, 7 anni fa ho anche avuto un incidente, quindi sarei veramente un’idiota a farmi mettere due protesi sul lato B.”

Manuela Ferrera: “Non ho protesi, disposta a fare un’ecografia per provarlo!”

Giacomo Urtis, noto chirurgo dei Vip, ne è più che certo: “Quello non è un lato B da squat, c’è qualcosa dentro!” Manuela Ferrera però nega, conferma che è invece tutto frutto di faticosi allenamenti e si dice disposta a provarlo: “Sono pronta a fare un’ecografia! Io sono una molto attenta all’alimentazione e all’attività fidica! Non ci sono protesi!” Urtis chiede allora di essere lui a fargliela, lei accetta.

