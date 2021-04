Manuela Ferrera rifatta?/ Dal seno fino alle protesi ai glutei: la reazione del web..

Manuela Ferrera è una delle concorrenti più discusse. Oltre ad essere la protagonista di litigate con gli altri naufraghi, sul web, sta facendo discutere per la sua bellezza fisica. Corpo snello e asciutto e con le curve al posto giusto, Manuela Ferrera è una delle concorrenti più belle presenti all’Isola dei Famosi 2021. Tuttavia, dopo l’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, l’ex meteorina è finita al centro del gossip per i presunti ritocchi estetici a cui si sarebbe sottoposta per correggere i piccoli difetti fisici e sfoggiare il corpo che ha attualmente. In bikini, sulle spiagge dell’Honduras dove sta vivendo da naufraga soffrendo molto la fame, Manuela ha sfoggiato un seno esplosivo e un lato B super tonico. Tuttavia, il popolo del web, dopo averla vista in costume, non crede affatto che quel fisico sia totalmente naturale. A confermarlo è stato anche Biagio D’Anelli che ha avuto una storia con Manuela.

Manuela Ferrera, i presunti ritocchi della naufraga dell’Isola dei Famosi 2021

Seno e glutei rifatti per Manuela Ferrera? A parlare dei presunti ritocchi estetici della naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 è stato Biagio D’Anelli che ha avuto una storia con lei. “Protesi al gluteo? Sì è vero, ma quando era fidanzata con me non l’aveva, devo essere sincero. Ma ora è palese, si nota, l’ho notato anche ieri sera. Lei non mangia molto e dimagrendo in questi tre giorni, si vede, lo hanno visto tutti”, ha detto l’opinionista a Pomeriggio 5. Manuela, invece, ha confermato di avere rifatto solo il seno. “Può venire un chirurgo plastico, il mio viso è naturale, non è silicone sono ossa, ho gli zigomi pronunciati come mia mamma! L’unica cosa che ho rifatto è il seno“.

