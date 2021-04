Manuela Ferrera/ Seno esplosivo e lato b tonico: “Grazie al chirurgo!”

Manuela Ferrera all’Isola dei Famosi 2021 con il seno rifatto: “Grazie al chirurgo!”

Sapevamo già che la vita di Manuela Ferrera all’Isola dei Famosi 2021 non sarebbe stata facile ma non speravamo di assistere a così tanta strategia e colpi di scena in così poco tempo. Appena arrivata su Playa Reunion, la bella starlette si è messa subito in mostra con uno striminzito costumino che ha fatto notare sin da subito le sue forme. Awed si è già complimentato con lei mentre Vera Gemma ha preso la palla al balzo facendole i complimenti per il suo seno e anche per il suo lato b. Lei ha ammesso di aver fatto un ritocchino al seno e che, quindi, i complimenti vanno anche al chirurgo che le ha permesso di averle in questo modo. Fatta quindi questa conoscenza con i naufraghi e dopo aver lavorato con Matteo e gli altri alla costruzione della capanna, ecco che inizia quindi la sua vita da naufraga non senza problemi.

Manuela Ferrera lascia gli Arrivisti in lacrime! Sta fingendo?

Manuela Ferrera ha già discusso sia con Matteo Diamante, reo di aver bruciato il suo riso, e anche con le sue colleghe arriviste all’Isola dei Famosi 2021. La bella starlette ha inveito contro tutto e tutti per via del cibo ma poi ha deciso anche di non sottostare alle regole del Pupo lasciando incustodito il fuoco e rifugiandosi a letto assalita da un attacco di sonno. Risultato? Dopo le lacrime ha deciso di lasciare il suo posto tra loro e rifugiarsi nella capanna dei vicini che l’hanno accolta con buona pace di Emanuela e Rosaria che vedono nel suo comportamento solo una strategia per farsi notare, dove sta la verità? Lo scopriremo questa sera quando tutti saranno costretti a dividersi in due gruppi e prendere importati decisioni.

