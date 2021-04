Manuela Ferrera stuzzica Ignazio Moser: “All’Isola mi guarderà”/ Cecilia preoccupata?

Ilary Blasi lo ha annunciato nel corso della dodicesima diretta dell’Isola dei Famosi: Ignazio Moser sarà l’ultimo concorrente ad arrivate in palapa. Il suo esordio è previsto per la puntata di giovedì 29 aprile e c’è chi pare stia aspettando con ansia il suo arrivo. Lei è Manuela Ferrera, una delle concorrenti arrivate da poco all’Isola dei Famosi 2021 e parte del gruppo degli Arrivisti, di cui farà parte anche Ignazio. Prima di partire, la modella ha rilasciato un’intervista al settimanale NuovoTv, stuzzicando Moser e soprattutto la sua fidanzata Cecilia Rodriguez. “Sono sicura che mi guarderà, dato che sono una bella visuale”, ha dichiarato la Ferrera al giornalista.

Ignazio Moser bloccato in Messico/ Slitta l'arrivo all'Isola dei Famosi 2021?

Ignazio Moser all’Isola dei Famosi, Manuela Ferrera lancia la prima freccia…

L’arrivo di Ignazio Moser all’Isola dei Famosi darà di certo nuova linfa al programma, alle sue dinamiche e al gruppo. Lo sportivo è stato già puntato da Manuela Ferrera e la curiosità del pubblico vola subito a Cecilia Rodriguez, la sua fidanzata. Sì, perché è ben noto che la showgirl sia particolarmente gelosa, tanto che, stando alle indiscrezioni, pare fosse contraria alla partenza di Ignazio e, dunque, alla sua partecipazione al reality. Ignazio avrebbe dovuto fare il suo esordio già da qualche giorno ma è rimasto bloccato in Messico per alcuni giorni, cosa che ha poi reso necessaria la quarantena obbligatoria prima dell’inizio del reality show. L’attesa però è finita: Ignazio è pronto a conoscere gli Arrivisti, ma come si comportarà con Manuela Ferrera?

