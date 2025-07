Manuela Giugliano, chi è la calciatrice della Roma e della Nazionale? Ha una compagna? Dopo la fine della storia con Ambra ha una nuova fidanzata?

Manuela Giugliano, originaria di Castelfranco Veneto dove è nata nel 1997, è diventata ormai da sei anni un simbolo della Roma femminile. In passato aveva vestito, sempre con successo, le maglie del Brescia e del Milan, con parentesi anche all’estero: ha giocato infatti per l’Atletico Madrid. Dal 2015 Manuela veste anche la maglia della Nazionale, con la quale spera ora di raggiungere la finale degli Europei. Ma chi è nella vita privata Manuela Giugliano e cosa sappiamo sulla sua vita sentimentale?

La ragazza ha avuto in passato una compagna con la quale ha vissuto una storia d’amore piuttosto importante. Lei si chiama Ambra e Manuela l’ha presentata attraverso i social, dove più volte le due si sono scambiate dediche d’amore. Una relazione, la loro, poi finita: da tempo, infatti, non si mostrano insieme e la Giugliano sembrerebbe essere andata avanti, anche se non è chiaro se attualmente abbia o meno una compagna. Manuela, infatti, è piuttosto riservata e negli ultimi tempi non parla spesso della sua vita privata.

Manuela Giugliano, la storia con la ex compagna Ambra

Nel 2019, durante i Mondiali femminili, Manuela Giugliano dedicava queste parole ad Ambra, la sua ex compagna. “Io ti ho scelto, e ti sceglierò ancora, ancora e ancora. Senza pause, senza dubbi, in un batter d’occhio. Continuerò a scegliere te!”. Un grande amore il loro, che le due hanno vissuto apertamente, alla luce del sole, mostrandosi spesso insieme anche sui social. La loro storia è poi terminata ma sono rimasti bei ricordi per entrambe, tanto che sui loro profili campeggiano ancora le foto insieme.

Come dicevamo, non è chiaro se attualmente Manuela Giugliano abbia o meno una compagna. Sui suoi profili social non campeggia infatti foto con nessun’altra donna dopo Ambra, ma a quanto pare ci sarebbe un nuovo amore nella vita della calciatrice giallorossa e azzurra.

