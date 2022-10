Manuela Lamanna, chi è la moglie di Tony Servillo/ Hanno recitato insieme…

Chi è Manuela Lamanna, la moglie di Toni Servillo

Manuela Lamanna è la moglie del noto attore Toni Servillo. I due attori sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata ma è noto che siano sposati dal 1990. Manuela ha condiviso il set con il marito Toni Servillo e insieme a lui ha recitato per alcuni piccoli ruoli nei film Le conseguenze dell’amore (2004) e Il Divo (2008). Nel 2019 ha vestito i panni di “cassiera del cinema” nel film 5 è il numero perfetto e da sempre il mondo dello spettacolo è la sua grande passione. La coppia ha festeggiato da poco 30 anni di matrimonio. La coppia ha due figli, Eduardo, nato nel 1996, e Tommaso, nato nel 2003. Toni Servillo è molto geloso della sua vita privata e di lui e Manuela sappiamo solo che sono una coppia felice e indissolubile da molti anni.

Toni Servillo è senza dubbio uno degli attori più ricercati dai registi italiani, sia per quanto riguarda il cinema che per il teatro, per la sua bravura ed ecletticità. Classe 1958, Marco Antonio Servillo detto Toni è il fratello di Peppe Servillo, front man della Piccola Orchestra Avion Travel. Manuela e Toni condividono la volontà di tenere il più possibile il loro rapporto lontano dall’attenzione dei riflettori. Difficile quindi che i due parlino del partner in un’intervista, anche se non mancano di sostenersi nelle occasioni ufficiali.

Manuela Lamanna e Toni Servillo, una coppia lontano dai riflettori

Manuela Lamanna è un’attrice a sua volta, ha recitato anche insieme al marito svolgendo perlopiù piccole parti; citiamo a titolo di esempio un paio di pellicole alle quali ha preso parte come “Le conseguenze dell’amore” per la regia di Paolo Sorrentino e “5 è il numero perfetto” per la regia di Igort. Non c’è solo la passione per la recitazione ad unirli, ma anche un profilo basso quando si tratta di difendere la propria privacy dai riflettori spesso invadenti della stampa.

Le apparizioni di Manuela Lamanna in pubblico non sono moltissime, ma spesso e volentieri la donna accompagna il marito sui red carpet dei festival cinematografici più importanti al mondo. Insieme condividono molti interessi, tra cui la passione per la recitazione. Come detto, sono simili anche per aspetti caratteriali in quanto entrambi amano proteggere la loro sfera privata, condurre una vita lontana dai riflettori e dalle luci del gossip e vivere come persone normali a tutti gli effetti. Formano una bellissima coppia, ben solida ed equilibrata e dai loro sguardi, traspare una complicità assoluta.

