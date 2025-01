Toni Servillo, l’amore per la moglie Manuela Lamanna e per i due figli Edoardo e Tommaso: un passione comune

Non solo cinema, teatro e recitazione, nella vita privata di Toni Servillo c’è soprattutto l’amore della sua vita, Manuela Lamanna. L’attore vincitore di 2 European Film Awards, 4 David di Donatello, 4 Nastri d’argento, 2 Globi d’oro, 3 Ciak d’oro e numerosi altri importanti riconoscimenti, fa coppia fissa con la collega da sempre. Esattamente, sono marito e moglie da trentuno anni e nel frattempo sono diventati anche genitori di due splendidi figli: Eduardo, nato nel 1996, e Tommaso, nato nel 2003.

Toni Servillo, chi è?/ Carriera, successi e vita privata dell'attore: "C'è una cosa che mi imbarazza..."

È curioso che entrambi siano attori e che abbiano condiviso il set in diverse occasioni nel corso della loro carriera. Basta pensare ad alcuni dei grandi capolavori con Servillo protagonista, come “Le conseguenze dell’amore”, “Il Divo” e “5 è il numero perfetto”.

Toni Servillo, la famiglia sempre al centro di tutto: i ricordi di infanzia legati alla madre

Oggi Toni Servillo e sua moglie Manuela Lamanna abitano a Caserta e continuano ad essere molto riservati sulla loro vita sentimentale, che tengono alla larga dal gossip e dal mondo dello spettacolo. Di sicuro Toni e sua moglie sono due genitori molto presenti nella vita dei figli, dai quali secondo l’attore vi sarebbe molto da imparare.

Francesca Pascale rompe il silenzio/ “Scriverò un libro su chi sguazza e mangia col denaro di Berlusconi"

In un’intervista rilasciata non molto tempo fa, infatti, Servillo ha sottolineato l’importanza di mantenere anche da adulti la capacità di stupirsi e sorprendersi ancora, proprio come quando si è bambini. Sulle pagine de Il Mattino, invece, parlando della sua infanzia, condivise un dolcissimo ricordo sull’amata madre: “Mia mamma dimostrava l’amore toccandoti, abbracciandoti e stringendoti”. Parole al miele ed insegnamenti preziosi che oggi l’attore cerca di trasmettere ai suoi figli e alla sua preziosissima famiglia, frutto d’amore della storia costruita con la moglie Manuela.

LA STRANEZZA, RAI 1/ Curiosità, trama e cast del film su Pirandello in diretta streaming su Raiplay