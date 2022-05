Manuela Lamanna, la moglie di Toni Servillo/ I due spesso colleghi sul set

Essere la compagna di vita di un attore non è mai semplice proprio perché diventa necessario abituarsi all’idea che si possa essere costretti a stare lontani nel periodo in cui si svolgono le riprese di un film o di una serie TV o per una tournée teatrale. Molti però finiscono per “risolvere il problema” legandosi a una collega con cui c’è maggiore condivisione di interessi e che sa bene cosa significhi svolgere un ruolo così impegnativo. Anzi, spesso, è proprio il set a fare da Cupido. Ne sa qualcosa Toni Servillo, uno dei nostri interpreti più apprezzati, che può vantare ben quattro Dsvid di Donatello, quattro Nastri d’Argento e due Globi d’Oro. L’artista è spesso tra i prescelti da Paolo Sorrentino, con cui ha ormai un legame speciale: “Il collante che ci lega? – ha detto l’attore a ‘Vanity Fair’ -. Non ce lo domandiamo troppo, lascio che si rinnovi ogni volta che Paolo mi presenta una sceneggiatura“.

Al suo fianco ormai da tempo c’è Manuela Lamanna, anche lei attrice, con cui ha avuto modo spesso anche di lavorare insieme. Pur facendo una professione che porta a essere al centro dell’attenzione di curiosi e giornalisti, lei è particolarmente riservata e non è nemmeno presente sui social.

Chi è Manuela Lamanna: è lei il grande amore di Toni Servillo

Manuela e Toni condividono la volontà di tenere il più possibile il loro rapporto lontano dall’attenzione dei riflettori. Difficile quindi che i due parlino del partner in un’intervista, anche se non mancano di sostenersi nelle occasioni ufficiali. I due si sono sposati nel 1990 e hanno due figli, Edoardo, nato nel 1996, e Tommaso, arrivato invece nel 2003. Almeno per ora è certamente prematuro pensare che i due ragazzi possano seguire le orme dei genitori, anche se è più che naturale che entrambi possano amare il cinema.

Entrambi hanno avuto modo di recitare in film importanti, anche se alla donna sono toccati solo piccoli ruoli. L’attrice ha infatti lavorato ne “Le conseguenze dell’amore” (2004) e “Il divo” (2008). Nel 2019 è stata inoltre nel cast di “5 è il numero perfetto“.

