Manuela Moreno a Vieni da me/ “Lontana dal mio compagno da due mesi, è dura”

Pubblicità

Manuela Moreno, giornalista del Tg2, in prima linea per raccontare l’emergenza coronavirus, nei giorni scorsi, su Instagram, ha pubblicato un video in cui mentre canta una canzone di Umberto Tozzi prova a stirare una camicia. Bellissima e in perfetta forma, la giornalista si racconta ai microfoni di Vieni da me. “E’ bello ritrovarti, è un ritorno alla normalità”, racconta la giornalista che poi svela di dedicarsi alle attività di casa durante il weekend svelando, poi, la verità sul video in cui stira. “Io so fare tutto a casa tranne stirare. Quel video l’ho fatto per autoconvincermi e dopo l’ho buttata quella camicia”, svela la giornalista. Si passa, poi, all’amore. “Come va l’amore?”, chiede Caterina Balivo. “L’amore va bene solo che non ci vediamo da due mesi perchè lui sta al nord. Facciamo delle lunghissime videochiamate, ma è dura“, spiega poi la giornalista.

Pubblicità

MANUELA MORENO A VIENI DA ME: “PATTINAVO AL PIPER”

Manuela Moreno è una delle giornaliste più apprezzate del giornalismo italiano. Prima di dedicarsi a quella che è poi diventata la sua professione, la Moreno si è anche dedicata al pattinaggio svelando, poi, di aver pattivano al Piper dove, in cambio, riceveva i drinks gratis. La passione per il pattinaggio l’ha poi portata a partecipare al programma di Milly Carlucci “Notti sul ghiaccio”. La giornalista, infine, racconta di aver intervistato i Rolling Stone e di essere stata vicina d’ombrellone per una settimana durante una vacanza natalizia. “Un ricordo bellissimo che ora non c’è più“, spiega la giornalista che poi promette alla conduttrice di tornare essendo sempre nelle vicinanze per lavoro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA