Manuela Moreno: “Adriano Galliani? Sono passati 100 anni”/ “Lo mandai a quel paese…”

Manuela Moreno replica ad Adriano Galliani

In un’intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, Adriano Galliani, ricordando l’affare Shevchenko portato poi al Milano, ha raccontato che, durante il viaggio d’affari, passò la notte con la donna di cui era innamorato all’epoca. “Passai la notte al telefono con la donna di cui ero innamorato. Chi è? Non posso dirlo” – le parole di Galliani che, dietro le insistenze, ha svelato l’identità dalla donna in questione – “Era Manuela Moreno, la giornalista TV. Poi però mi ha lasciato“, confessa.

Dopo l’intervista di Galliani, Manuela Moreno, contattata da “Un giorno da pecora“, il programma di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, ha replicato così: “Sono passati cent’anni, ancora parla di me, lui ha avuto mille mogli nel frattempo, mi fa ridere questa cosa. Lo frequentavo nel 1999, ci siamo visti per meno di un anno. I rapporti come sono oggi? Ogni tanto ci sentiamo ed Adriano ancora oggi fa un po’ la vittima su questa cosa…”.

Manuela Moreno: “Ecco perchè è finita con Adriano Galliani”

Adriano Galliani, durante il viaggio per l’affare Shevchenko, passò tutta la notte al telefono con Manuela Moreno per sfuggire all’assalto della prostitute che provavano a spillargli soldi. “Mi chiamava e mi diceva: mi bussano, che devo fare? E io: ma che ne so, barricati. Forse voleva fare un po’ il fico, non lo so. Poi quando Sheva arrivò a Milano lo andammo a prendere insieme“, ha raccontato Manuela Moreno a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Ma perché la storia è finita? “Si dice il peccatore e no il peccato. Io lo mandai serenamente a quel paese, anche se lui poi per tre mesi mi telefonava e mi cantava le canzoni di Renato Zero, da ‘Cercami’ ad ‘Amico’. È stata piuttosto un’omissione, per questo è finita. Non mi aveva detto una cosa che poi ho scoperto, eravamo in vacanza al mare, ho scoperto che una cosa che non mi piaceva così ho fatto i bagagli e ho salutato…“, ha concluso.

