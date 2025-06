Alcune informazioni sulla carriera e la vita privata di Manuela Moreno, la giornalista stava per convolare a nozze ma lo sposo è sparito tre giorni prima.

Manuela Moreno ogni lunedì in prima serata tiene compagnia ai telespettatori su Rai Tre con il programma Filorosso. Tanti sono i successi che ha conquistato nel corso della sua lunga carriera iniziata negli anni Novanta, divenne nota dopo essere approdata in Rai nella redazione del Tg1 dove curava le rubriche ‘Italia Sera’ e ‘Prima – La Cronaca prima di tutto’. Ha poi condotto le edizioni mattutine del telegiornale e di approfondimento come Tg2 Salute, Costume e società e altri ancora.

In passato in Rai ha ricoperto il ruolo di inviata speciale dall’estero ed è diventata uno dei volti più noti del Tg2, per anni è stata al timone della rubrica di approfondimento Tg2 Post, ha ricoperto anche i panni di reporter a Viva Rai 2! e dal 2023 conduce ‘Filorosso’. Lo scorso marzo Manuela Moreno ha lasciato definitivamente Rai Due ed è approdata su Rai Tre nel programma Un alieno in patria al fianco di Peter Gomez.

La vita privata di Manuela Moreno, le nozze saltate e il nuovo compagno

Per quanto riguarda la sfera personale della nota giornalista in passato è stata legata sentimentalmente al direttore sportivo Adriano Galliani, fu lei a mettere fine alla loro relazione ma non ha mai rivelato il motivo dell’improvvisa rottura. Aveva poi ritrovato l’amore che l’aveva portata ad un passo dal matrimonio, lo sposo però sparì tre giorni prima delle nozze. Durante un’ospitata a Storie di Donne al bivio ha raccontato che aspettava l’ex compagno a cena a casa sua ma lui non si è presentato.

Nel 2020 Manuela Moreno ha iniziato una relazione con il discografico Giacomo Maiolini, tre anni dopo lui le ha fatto la proposta di matrimonio ma lei ha preferito mettere fine alla loro storia d’amore. Oggi la nota conduttrice non è single, lei stessa ha raccontato che è impegnata sentimentalmente con un suo coetaneo che non fa parte del suo ambiente. A detta sua nei giorni difficili della sua famiglia è stato prezioso, ha poi aggiunto: “Ci frequentiamo assiduamente e, come direbbero i ragazzi, stiamo provando a stare insieme”.