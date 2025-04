Carisma magnetico e volto di punta del giornalismo italiano; sempre precisa e mai banale nei suoi editoriali e programmi di approfondimento, stiamo parlando di Manuela Moreno, ora impegnata su Rai 3 con Peter Gomez nel programma ‘Un alieno in patria’. La sua carriera parte da lontano, anche da ambiti ben lontani dal contesto del giornalismo; non molti sanno che la giornalista, da giovanissima, era un astro nascente del pattinaggio artistico. Un talento che la portò a gareggiare anche a livello agonistico ma a causa di un grave infortunio si vide costretta a cambiare strada.

Nasce negli anni della maturità la passione per il giornalismo; Manuela Moreno parte dalle tv locali fino ad arrivare in Rai nel 1992 e ottenendo fin da subito incarichi di prestigio. Dalle rubriche di approfondimento ai notiziari, ma è su Rai 2 negli anni 2000 che consacra la sua presenza fissa per l’informazione quotidiana e precisamente al TG2. Prima con format come ‘Costume e Società’ e ‘TG2 Salute’, poi direttamente alla conduzione del telegiornale.

Manuela Moreno, la nuova avventura in tv dopo il TG2

L’attitudine di Manuela Moreno è ciò che ha colpito nel tempo, anche nel merito delle capacità istrioniche dal punto di vista professionale; dal banco del telegiornale ai siparietti divertenti a ‘VivaRai2!’. A proposito della giornalista, fino a qualche tempo fa ricorreva un interrogativo in particolare: perchè Manuela Moreno ha lasciato il TG2? La spiegazione è forse strettamente legata a quanto lei stessa asserì a Storie di donne al bivio qualche mese fa parlando del suo approccio professionale: “E’ una sfida che si rinnova sempre, una ricerca quotidiana, non mi stanco mai”. E infatti, dallo scorso 29 marzo la giornalista è passata a Rai 3 per un nuovo programma al fianco di un altro giornalista di grande calibro, Peter Gomez. Oggi, apprezziamo dunque Manuela Moreno in ‘Un alieno in patria’, un talk dedicato alla cultura in generale e con un focus dominante sul mondo dello spettacolo.