Manuela Moreno e Giacomo Maiolini si sposano: “Mi ha fatto la proposta”/ “Galiani? Ecco perché è finita”

Manuela Moreno e Giacomo Maiolini si sposano: la giornalista Rai svela com’è arrivata la proposta di matrimonio

Manuela Moreno, giornalista e conduttrice di TG2 Post, ha annunciato il suo matrimonio con il manager musicale Giacomo Maiolini. Una relazione che dura da oltre sei anni la loro, pronta a fare il grande passo molto presto. È stata proprio la giornalista a confermarlo durante l’ospitata a “Storie di donne al bivio”, programma condotto da Monica Setta, che andrà in onda sabato 23 marzo alle 14 su Rai 2.

Iva Zanicchi: “Amadeus ha fatto un miracolo con Sanremo”/ “Annalisa? Le canzoni commerciali…”

“Giacomo me lo ha presentato un’amica e prima che la storia partisse l’ho fatto penare. Lui abita a Brescia e veniva qui tutti i weekend per portarmi semplicemente a cena”, ha esordito. Moreno ha spiegato che in passato è stata già vicina alle nozze: “Nel primo caso avevo fatto partecipazioni e bomboniere, ma me ne andai alla vigilia del sì. Un’altra volta avevo già provato l’abito da sposa. Sono una donna profondamente libera e indipendente, non ho avuto figli ma ho amato intensamente e oggi mi sento pronta all’impegno con Giacomo.”

La Talpa 2024, chi sono i possibili conduttori/ Da Enrico Papi a Signorini: tutti i papabili nomi

Manuela Moreno: “Ecco perché è finita con Adriano Galiani”

La proposta di nozze è arrivata in Puglia mesi fa: “mi ha dato l’anello, adesso cerchiamo casa e poi con calma andremo a vivere insieme.” ha spiegato Manuela Moreno, che sulla data delle nozze ha aggiunto “C’è l’idea ma non la data“. In passato, la giornalista è stata legata anche ad Adriano Galliani, politico e dirigente sportivo. Lei ha spiegato il motivo della loro rottura: “Non mi disse che sarebbe andato in vacanza con l’ex moglie Daniela Rosati. Non era un vero tradimento ma era una bugia e io detesto la non sincerità”.

Piergiorgio Giacovazzo, nessun provvedimento per il fuorionda sulla figlia di Fiorello?/ ‘Graziato’ dalla Rai

Galliani non si arrese alla rottura e, anzi, tentò di riconquistarla in vari modi ma non servì. “Forse per lui ero importante – ha spiegato Manuela Moreno a Monica Setta – Mi disse che ero stata l’unica donna a farlo mettere a dieta, ma la cosa finì presto. Allora il mio sogno era principalmente quello di fare l’inviata di esteri in giro nel mondo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA