Manuela Moreno: “Ero dislessica venivo bullizzata”/ “A 14 anni ero cubista al Piper”

Manuela Moreno, giornalista e conduttrice di Tg2 Post, è stata ospite stamane negli studi de I Fatti Vostri. Le prime parole sono state per la sua infanzia e adolescenza: “Avevo concentrato tutto sull’attività fisica perchè a scuola, essendo una dislessica, avevo un sacco di problemi. Mi bullizzavano, non riuscivo a sfondare e quindi nell’attività fisica ero fortissima, e mi immaginavo una vita d’atleta ma non ce l’ho fatta”. Sul primo servizio di Manuela Moreno: “Lo ricordo come se fosse oggi, lavoravo in una televisione privata di Roma e mi dicono che oggi c’era il battesimo di fuoco, dovevo seguire una manifestazione contro i nucleari. Ero titubante, mi vergognavo da morire. Inizio a vedere questi che si mettevano il passa montagna, ci hanno menato, derubato e sono tornata dubitando che fosse il mio mestiere”.

Uomini e donne, anticipazioni 6 ottobre/ Tina choc: "Un medico per Gemma Galgani!"

In quegli anni Manuela Moreno oltre a fare la giornalista faceva anche la ragazza immagine: “Io ballavo al Piper sui pattini, andavano nelle disco anni ’80. La prossima volta venivo con i pattini ballando con il walkman e io ero così. Avevo 14/15 anni, per una stagione ho ballato sui pattini a rotelle”.

Giaele De Donà, Hetielly Godoi l'ex moglie del marito Brad: "Mi tradiva con lei"/ "Dubito che lui sia etero"

MANUELA MORENO: “RENATO ZERO UN AMICO MA…”

Sull’esperienza a Notti sul ghiaccio: “Mi ha fatto provare a pattinare sul ghiaccio, ero rotta ma mi sono divertita come una pazza”. Sulle interviste a Jovanotti: “Una delle prime interviste, sono andata anche al Jova Beach Party e mi ha fatto salire sul palco, l’ho intervistato più volte”. Manuela Moreno ha aggiunto: “Quest’anno festeggio 30 anni di Rai. Durante il mio secondo contratto a Uno Mattina stavo facendo un servizio nel parco d’Abruzzo, faceva freddissimo. Mi chiamavano e volevano vedere l’orso…”.

Giovanna, chi è Giovanna Nocetti?/ Cantante, discografica e icona sexy anni'70 con la copertina su PlayBoy

Poi dal Tg1 è passata al Tg2: “Io avevo previsto la vittoria di Trump perchè ero lì negli Usa. Ad un incontro di Hillary Clinton c’erano poche persone, a vedere Trump c’erano migliaia di persone”. Sulla conduzione di Tg2 Post, Manuela Moreno dice: “Dico sempre non mettetevi troppo comodi, non si può stare comodi in 20 minuti, bisogna essere sempre un po’ allerta”. Infine sul suo fan Renato Zero: “Io lo amo pazzamente, ma canto malissimo, faccio il karaoke tutte le settimane. Quando mi vede mi dici: hai un lavoro? Tienitelo stretto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA