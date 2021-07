Manuela Moreno “Io giornalista anti-Gruber? No”/ “Antagonista di nessuno”

Manuela Moreno, la giornalista di Tg2 Post, il programma di approfondimento quotidiano di Rai2 che sta ottenendo ottimi riscontri in fatto di ascolti, si è raccontata in un’intervista ad Affaritaliani.it. A chi l’ha descritta come ‘giornalista anti-Gruber’, la Moreno ha subito chiarito la sua posizione: “la competizione tra donne è un classico che appassiona sempre e accende molte fantasie, ma è una competizione rispetto agli spazi, non alle colleghe che li occupano. Io non mi considero antagonista di nessuno, sono al servizio del pubblico e provo e raccontare agli spettatori i fatti senza la presunzione di saperne di più: le loro domande sono le nostre domande.” E su Lilli Gruber ha inoltre aggiunto: “Quando lavoravo al Tg1 come precaria, c’era Lilli Gruber che era già La Gruber, mentre io è solo un anno e mezzo che conduco Tg2 Post: ma gli ascolti ci premiano e io vado per la mia strada.”

Alba Parietti, grande festa per i suoi 60 anni/ Il web attacca: "E i distanziamenti?"

Manuela Moreno: “Un compagno? Si, c’è ma non vive a Roma”

Manuela Moreno, anni da inviata e abituata a mettersi alla prova da sola nel campo lavorativo, dichiara di stare bene da sola anche in Tv: “Preferisco lavorare con le teste che con i generi, non faccio distinzione di genere sul lavoro, anche se ammetto che lavoro molto bene con le donne. – ha ammesso, per poi chiarire che – in verità sono un cane sciolto, nella mia storia da inviata per il mondo ho sempre girato da sola e sono abituata a muovermi in solitudine, quindi mantengo un po’ quello stile. Non ti so fare un nome… sto bene da sola, non ho bisogno di una spalla maschile.” Nella vita privata, però, un uomo c’è’ e anche molto speciale: “Ho un compagno che però non vive a Roma e quindi riusciamo a vederci solo nei weekend. Cerchiamo di recuperare durante le vacanze, che per altro spero arrivino presto.” ha dichiarato.

LEGGI ANCHE:

Francesco Paolo Sisto/ "Pestaggio carcere? Non accetto il crucifige giornalistico"Giulio Tremonti "Covid, stessi ricoverati di un anno fa"/ "Vaccini davvero efficaci?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA