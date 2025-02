Manuela muore in Un passo dal cielo 8? Anticipazioni finale di stagione: trovata in fin di vita

Dopo la pausa di una settimana dovuta alla messa in onda del Festival di Sanremo 2025, la fiction di Rai1 ambientata nello splendido scenario delle Dolomiti a San Vito di Cadore torna in onda con l’ultima attesissima puntata in onda questa sera, giovedì 20 febbraio 2025. E cresce l’attesa soprattutto per sapere le sorti dell’ispettrice Nappi dopo il drammatico finale della scorsa puntata: Manuela muore in Un passo dal cielo 8? Come finisce la fiction di Rai1? Dalle anticipazioni si scopre che l’episodio conclusivo s’intitola La casa dei ricordi ed al centro ci sarà la sparizione di Manuela Nappi (Giusy Buscemi).

Anticipazioni Un passo dal cielo 9, trama nona stagione/ Tornano Vincenzo e Carolina e nuovi personaggi

Scendendo nel dettaglio, infatti, dalle anticipazioni su come finisce Un passo dal cielo 8 si scopre che l’ispettrice sembrerà scomparsa nel nulla ed il fratello Vincenzo (Enrico Ianniello) immediatamente farà partire le ricerche per ritrovarla la tensione sarà alle stelle ed il sospettato principale della scomparsa sarà Stephen Anderssen (Raz Degan) fondatore della Origin e padre biologico di Nathan (Marco Rossetti) che sembra nascondere un terribile segreto legato alla morte della mamma di Nathan, Miriam e su cui proprio Manuela stava indagando prima di sparire nel nulla. La speranza si riaccenderà quando Vincenzo troverà Manuela ma in fin di vita in mezzo al bosco.

Anticipazioni Un passo dal cielo 8, ultima puntata 20 febbraio 2025/ Manuela è stata uccisa?

Come finisce Un passo dal cielo 8: Manuela muore? Chi l’ha aggredita e perché

Dalle anticipazioni Un passo dal cielo 8 si scopre che Manuela verrà ritrovata priva di sensi all’interno di un bosco da Vincenzo e trasportata d’urgenza in ospedale. La situazione sin da subito di rivelerà drammatica e la giovane verrò intubata e portata in terapia intensiva generando preoccupazione e sconforto soprattutto in Nathan e Vincenzo, quest’ultimo disperato all’idea di poter perdere la sorella. Nel frattempo il commissario inizierà ad indagare anche per cercare di capire chi abbia ridotto in fin di vita Manuela: chi l’ha aggredita e soprattutto perché?

Vanessa Scalera nel caos per Imma Tataranni: "Paladina dell'ingratitudine"/ "Non ha ringraziato l'autrice"

I sospetti di Nappi si concentreranno sin da subito in Stephen cioè su colui su cui stava indagando la Nappi poco prima di essere aggredita. Manuela muore in Un passo dal cielo 8? Dalle anticipazioni si scopre che per fortuna l’ispettrice se la caverà ed uscirà sana e salva dell’ospedale. Tuttavia i pericoli e gli ostacoli continueranno ad essere dietro l’angolo, un volta ripresasi Manuela continuerà ad indagare su Stephen e sul passato di Nathan e verrà fuori una verità sconvolgente che sconvolgeranno soprattutto Nathan