A Chi l'ha visto si parla di Manuela Murgia, la ragazza trovata morta a Cagliari nel 1995, caso archiviato come suicidio: cosa è emerso

Manuela Murgia è stata uccisa? È quello che stanno cercando di capire gli inquirenti a trent’anni dal ritrovamento, nel canyon di Cagliari, del corpo della ragazzina, all’epoca solo sedicenne. Inizialmente il caso fu archiviato come suicidio, ma la famiglia si è sempre opposta a questa tesi e, di recente, è stato scoperto che sui vestiti indossati quel giorno da Manuela Murgia, perfettamente conservati, vi siano diverse tracce di DNA maschile.

Sono tante le cose che non tornano in questa vicenda, di cui si è occupata ieri Chi l’ha visto?, a cominciare dal fatto che, il giorno della sparizione, Manuela sia uscita di casa dopo una telefonata, facendosi bella. Inoltre, una vicina di casa ha raccontato di aver visto, proprio il giorno della sparizione, Manuela su un’auto di un colore blu particolare, senza però riuscire a riconoscerne il modello.

MANUELA MURGIA, A CHI L’HA VISTO L’EX FIDANZATO

Sotto indagine è finito l’ex fidanzato di Manuela Murgia, che ai microfoni di Rai 3 spiega: “Ci eravamo lasciati quindici giorni prima della sua morte. Io non ho paura, non ho niente da temere, glielo dico e glielo sottoscrivo, e poi ne parleremo. Io sto vivendo un incubo. Certo che darò il DNA, io non ho paura – ribadisce – l’ho sempre detto. Io non l’ho incontrata quel giorno, avevo altre cose da fare: ero in ospedale da un mio amico che era stato operato, ho molti testimoni, io quel giorno avevo tutta la mattina occupata”. Quindi ha voluto precisare: “Noi siamo stati fidanzati solo un mese, e non ci vedevamo da un bel po’ quando è morta. Io sto rivivendo un incubo, sono stato interrogato dieci ore in questura”.

Sull’auto incriminata, che si è scoperto essere di proprietà del cugino dell’ex fidanzato, lo stesso ha spiegato: “L’auto era una Peugeot, sì, era la sua, ma non so chi la guidasse, non ne ho mai parlato con lui”, per poi concludere: “Chi ha fatto del male deve pagare”. Chi l’ha visto? ha parlato anche con il medico legale Demontis, che, attraverso la sua consulenza, ha escluso che Manuela Murgia possa essersi suicidata gettandosi da un dirupo: “Una caduta da 35 metri – come stabilito dall’ingegnere forense – e con una velocità di impatto di 90 km/h avrebbe comportato lesioni più gravi di quelle realmente riscontrate”. E ancora: “Avremmo trovato fratture craniche, ma anche al viso, lesioni al volto che non c’erano. E se non è precipitata, l’ipotesi più probabile è che sia stata uccisa”.

MANUELA MURGIA, LA MINESTRINA TROVATA NELLO STOMACO

Nello stomaco di Manuela Murgia è stata inoltre ritrovata della minestrina: “La minestrina non la mangi in un ristorante – ha proseguito il dottore – è stata da qualcuno, poi forse c’è stato un tentativo di rapporto sessuale: lei ha cercato di allontanarsi, ma qualcuno ha cercato di trattenerla e le si sarebbe rotta la cintura dei pantaloni. C’erano due ecchimosi sul fianco sinistro compatibili con una trazione energica della cintura. Tutto fa pensare a un atto sessuale energico e giustificherebbe le tracce di sangue negli slip”.

Il talk condotto da Federica Sciarelli ha parlato anche con le due sorelle di Manuela Murgia, Elisabetta e Anna, che da trentacinque anni si battono come leonesse per cercare la verità. Elisabetta racconta: “I vestiti di mia sorella sono rimasti conservati in un edificio pericolante per quasi trent’anni, ancora impacchettati in degli scatoloni, e questo ha consentito che si conservassero in una maniera quasi perfetta, portandoci, se Dio vorrà, a una verità”. Sulla possibilità che la sorella sia stata violentata: “Abbiamo sempre avuto il sospetto, ma è quella cosa che tu vuoi sempre sperare che non sia accaduta realmente”. E ancora: “Lei sognava il principe azzurro, sognava il matrimonio, è stata una catechista, è stata una ragazza meravigliosa”.

MANUELA MURGIA, IL RAPPORTO CON IL FIDANZATO E I SOLDI SOSPETTI

Sul fidanzato: “Ci parlava tantissimo di questo fidanzato, mia mamma aveva deciso di incontrarlo. Gli ultimi giorni l’ho vista piangere, un pianto inconsolabile, forse per una costrizione mentale, per le chiamate che riceveva: lei iniziava a piangere tanto quando riceveva queste telefonate”. C’è poi il mistero dei soldi trovati sopra il lampadario: “Dieci giorni prima della sua morte vedo che dal lampadario volano questi soldi – 50.000 lire o 100.000 lire – una cosa anomala. Mia madre non ha creduto alla sua giustificazione e se li è tenuti lei, ma non arrivò mai questa giustificazione”.

Che forse Manuela si fosse messa in qualche brutto giro? Una tesi a cui crede anche una delle legali della famiglia Murgia: “Non era possibile che avesse quei soldi: forse ha conosciuto persone che non doveva conoscere, e questo denaro lo conservava per qualcuno, e quel giorno è uscita per restituirlo. Il quartiere dove viveva era il centro dello spaccio, da lì si diramava la criminalità”.

MANUELA MURGIA, LE PAROLE DELLA SORELLA ANNA

Anna Murgia, l’altra sorella, ha aggiunto: “Lei si è preparata di tutto punto quel giorno, ma non per vedere un’amica: altrimenti non si sarebbe messa il rossetto e le scarpe preferite. Stava incontrando qualcuno a cui teneva particolarmente. Manuela era molto presa dal suo ex, era innamorata, e solo dopo abbiamo scoperto questa differenza di età. Mia mamma l’ha voluto conoscere: le ha fatto una buona impressione, poi, col passare dei mesi, l’atteggiamento di Manuela era cambiato, era triste perché lui la trattava un po’ male, e quando vide che la figlia soffriva, mia mamma decise di incontrarlo di nuovo. Io ero presente: gli disse che, se non era interessato, doveva lasciarla stare”.

Stando ad Anna: “L’inquietudine e gli sbalzi di umore sono iniziati quando ha iniziato delle frequentazioni, ed è lì che bisogna cercare”. L’avvocato di famiglia conclude: “Non ho mai visto così tanta tenacia come in questa famiglia: loro si sono mosse da sole e ora c’è molta gente che le segue”. Speriamo che si possa arrivare, prima o poi, a una verità.