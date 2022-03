Manuela Raffaetà, compagna Marco Melandri/ “Abbiamo riunito la famiglia”

Manuela Raffaetà è la compagna di Marco Melandri: la coppia dopo una crisi ha ritrovato la serenità. La donna, infatti, è pronta a sostenere il compagno nell’avventura televisiva a L’Isola dei Famosi 2022. La coppia si è conosciuta nel 2005 al Motorshow di Bologna dove Manuela lavorava come ombrellina; un incontro che ha cambiato la vita di entrambi visto che da quel giorno hanno cominciato a frequentarsi. Ad unirli la passione per i motori che ha permesso a Manuela e Marco di conoscersi e costruire una bellissima famiglia. Nel 2014, infatti, diventano genitori della piccola Martina.

Marco Melandri e i rumors sul cachet/ "Starebbe guadagnando a settimana…"

Qualcosa però improvvisamente si è rotto visto che la coppia ha deciso di separarsi. Un momento difficile che proprio il pilota motociclistico italiano, campione del mondo della classe 250 nel 2002, ha voluto raccontare sui social: “con Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia. Nel mentre ho conosciuto una ragazza, AM (non taggo e non faccio nomi per privacy) ed è nata una storia, non una semplice frequentazione. Manuela era a conoscenza di tutto, ho sempre sostenuto che la verità paga sempre. Spesso la vita è imprevedibile e le cose cambiano velocemente”.

Floriana Secondi, lite con Melandri e Ilona per il bacio di Giuda/ "Non lo accetto!"

Marco Melandri e Manuela Raffaetà sono tornati insieme

Marco Melandri ad un certo punto ha deciso di interrompere la relazione con AM ricostruendo la sua vita privata e sentimentale con Manuela Raffaetà. “Ho iniziato a sentirmi sempre in difetto con tutto e tutti, sentivo di lasciar dietro di me dolore, tristezza e non più amore e allegria – ha raccontato Melandri che ha aggiunto – “ho rimesso la mia vita in ordine partendo dalla priorità assoluta, mia figlia. Ho fatto tagli e rinunce in modo non sempre carini e gentili. Ancora una volta le donne si sono rivelate superiori all’ uomo, la Manu dopo un suo percorso non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mano anzi che entrare in conflitto anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia”.

MARCO MELANDRI E ILONA STALLER ELIMINATI/ Lui: "Me lo aspettavo perché..."

Non solo, il pilota motociclistico italiano ha speso delle parole anche per la ragazza AM con cui ha vissuto un breve flirt: “è una ragazza brillante, dal QI decisamente superiore al mio è stata una compagna di viaggio fantastica, le auguro tutto il bene possibile e non smetterò mai di scusarmi per non averle dato ciò che meritava. Avevo bisogno di liberarmi da questo peso e ripartire da qui per una nuova pagina della mia vita. Non so se sia debolezza o coraggio, ma credo che la sincerità in fondo paghi sempre. Ora sono pronto per una nuova sfida con me stesso!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA