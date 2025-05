Da diversi anni al fianco di Massimo Ferrero, dopo la separazione dalla sua ex moglie, c’è un’altra donna. Si tratta di Manuela Ramunni. Ma chi è la moglie di Massimo Ferrero, che con l’ex presidente della Sampdoria, nonché imprenditore, ha anche messo al mondo due figli? Andiamo a scoprire qualcosa di più sulla donna, che condivide la propria vita con “er viperetta”, uno degli uomini più discussi dell’imprenditoria nonché del calcio italiano. Manuela è la terza moglie di Massimo Ferrero: un amore, il loro, che ha portato alla nascita di Rocco e Oscar, i due figli più più giovani dell’imprenditore. Rocco è nato nel 2013 mentre Oscar nel 2016: i due bambini sono frutto del grande amore con Manuela, che ha avuto la capacità di rubare il cuore dell’ex presidente della Sampdoria, che nei suoi confronti ha sempre usato parole dolcissime.

Delitto di Garlasco, avv. Tizzoni vs super testimone/ "Si propose come investigatore, ma quello che diceva…"

Nonostante il suo carattere un po’ burbero e quell’aspetto un po’ “svampito”, Massimo Ferrero si è sempre dimostrato molto innamorato di Manuela Ramunni, la donna con la quale spera di invecchiare. “Solo con Manuela sento la condivisione totale e mi sento in famiglia” ha raccontato Massimo Ferrero. Un grande amore, dunque, che non solamente ha portato al matrimonio ma anche alla nascita dei due figli Rocco e Oscar.

Un medico in famiglia 11 si farà?/ Le parole di Lino Banfi e i segnali del possibile ritorno della serie

Manuela Ramunni, moglie di Massimo Ferrero: una differenza di età importante

Massimo Ferrero e la moglie Manuela Ramunni hanno ben 24 anni di differenza. Una importante distanza anagrafica che però non hai mai frenato il loro amore. I due si sono conosciuti durante il matrimonio di Luca Argentero e Myriam Catania e proprio “er viperetta” sembra aver perso la testa quel giorno per la moglie. “Massimo mi mise gli occhi addosso. Ma poi sono andata a ballare e credevo di averlo seminato” ha raccontato sulle pagine di “Gente” Manuela, spiegando che nei giorni successivi Massimo ha continuato a chiamarla, fino a conquistarla per sfinimento.