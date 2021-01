Manuela Ramunni, compagna Massimo Ferrero/ “Solo con lei mi sento in famiglia”

Manuela Ramunni è la compagna di Massimo Ferrero. L’eccentrico presidente della Sampdoria che nel pomeriggio sarà ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” proprio per parlare della sua carriera, della sua vita e delle sue donne. Sì perché Manuela Ramunni è l’ultima di una serie di donne che hanno condiviso, almeno per un tratto, la loro vita con Massimo Ferrero lasciando tracce importanti.

In un primo momento il presidente ha sposato la regina dei Sini, Laura, dalla quale ha avuto la figlia Emma che si è aggiunta a Vanessa e Michela avute da Paola. Dopo la Sini è arrivata proprio Manuela Ramunni ed è lei che lo rende padre di Rocco nel 2013 e di Oscar nel 2016. A quanto pare, però, è proprio con Manuela che Ferrero ha deciso di fermarsi perché, come lui stesso ha spiegato, solo con lei “si sente in famiglia”.

Manuela Ramunni, compagna Massimo Ferrero, chi è e di cosa si occupa?

Lady Sampdoria, come qualcuno ha etichettato Manuela Ramunni, ha 24 anni meno del presidente e i due si sono conosciuti grazie a Simonetta Izzo durante le nozze di Luca Argentero e Myriam Catania. Fu lui a perdere la testa per lei tanto da perseguitarla nel vero senso della parola. Lei stessa ha ammesso di aver ceduto per sfinimento perché lui continuava a chiamarla e parlava al telefono anche con la madre promettendo che l’avrebbe resa nonna. Alle pagine del settimanale Gente ha spiegato: “Massimo mi mise gli occhi addosso. Ma poi sono andata a ballare e credevo di averlo seminato. Pochi giorni dopo mi telefonò: ‘Ndo staii?’.. Tutto il giorno così, per molti giorni. Per sfinimento mi ha conquistata”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA