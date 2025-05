Nata nel 1994 a Roma, Arianna Montefiori è una delle attrici più amate del nostro Paese, conosciuta prevalentemente per il suo ruolo ne “L’Isola di Pietro”, “Che Dio ci aiuti” e “Il Paradiso delle signore”. Del resto il suo talento deriva dal padre, Luigi Montefiori anche lui attore di successo che le ha donato i “geni” dell’arte performativa. Sin da piccola Arianna Montefiori nutre una fortissima passione per la danza e proprio per questo frequenta il Teatro Greco Dance Company di Roma.

Continua il suo percorso di studi nella capitale dedicandosi alla recitazione presso il Teatro Azione e da quel momento capisce che è la sua strada. Dietro alla sua personalità brillante ci sono però mamma e papà che non l’hanno mai lasciata sola durante la sua carriera. Andiamo a scoprire chi sono Luigi e Manuela Romano. Il padre di Arianna Montefiori si chiama Luigi ed è nato nel 1942. Il cinema italiano lo conosce per il suo ruolo di produttore cinematografico, regista e attore, impegnato nel mondo dello spettacolo sin dagli anni ’60, quando si dedica prevalentemente ai film western americani.

Arianna Montefiori, ecco chi è davvero papà Luigi: “Ha lavorato con Fellini“

Luigi Montefiori, altissimo uomo di quasi due metri, è famoso al pubblico italiano per la sua interpretazione in Rosso Sangue, “Antropophagus“, “Blastfighter” e “Cani arrabbiati“. Grazie alla sua bravura, era stato scelto per essere uno dei collaboratori di Joe Damato, anche lui storico regista con il quale ha prodotto diversi film importantissimi. Insieme a lui hanno lavorato anche Lamberto Bava, Federico Fellini, Lina Wertmuller, Mario Bava e Enzo G. Castellari. Ma è stato nel 2021 che il papà di Arianna Montefiori ha passato un momento davvero difficile: “Sono stati giorni abbastanza difficili, critici e problematici, però la situazione è in lento miglioramento, quindi voglio pensare positivo“.

Cos’era successo? Luigi Montefiori era stato colpito da un infarto e portato immediatamente in ospedale, ma fortunatamente la situazione è migliorata prestissimo. Per quanto riguarda invece la madre di Arianna Montefiori si sa ben poco: Manuela Romano non ama i riflettori anche se lei è nel mondo del cinema: lavora come sceneggiatrice. “Mio padre e mia madre“, aveva detto Arianna, “facendo parte di questo mestiere, potevano reagire in due modi: allontanarmi o accompagnarmi nelle mie passioni. E hanno scelto la seconda strada“.