Manuela Russo, ex compagna Max Cavallari/ “Mi accusa di averlo tradito ma…”

Max Cavallari del duo I Fichi d’India torna protagonista indiretto oggi di Domenica Live. L’uomo aveva comunicato via social la fine della sua storia d’amore dopo sei anni. Il comico si prese tutte le responsabilità ma accusò indirettamente la compagna di un presunto tradimento. Manuela Russo, ospite oggi a Domenica Live ha raccontato la sua verità a Barbara d’Urso: “Come tutte le favole possono finire, la nostra storia è finita già da un po’ di tempo. Quando è arrabbiato mi scrive di tutto. La verità è che forse non c’era la voglia di stare con me”. Manuela ha spiegato cosa è accaduto ad un certo punto della loro lunga relazione: “Andava via e tornava di continuo, dalla promessa di matrimonio mai portata a compimento – e ci tengo a dirlo perchè purtroppo per tutta Italia sono la moglie di Max dei Fichi d’India – ci ho creduto davvero tanto e ci sono stata molto male, ma eravamo arrivati al dunque per cui spesso ci si allontanava”. Il problema, come spiegato a Domenica Live, è che adesso lui sarebbe riapparso con “messaggi molto cattivi e ingiustificati”, accusandola di essere scappata e di averlo tradito. “Non so perchè lo dice, so di non averlo tradito, ci siamo lasciati perchè ultimamente le discussioni erano sempre più pesanti, non c’era più tolleranza, e questo ci ha portato ad allontanarci, tutto non aveva più senso”.

Manuela Russo, ex compagna Max Cavallari a Domenica Live

Manuela Russo non si spiega il motivo per cui il suo ex compagno l’accusa di tradimento. A far insospettire Max Cavallari sarebbero state delle foto con un suo amico. Nel corso di Domenica Live è stato trasmesso anche il servizio in cui la donna gli è rimasta al fianco anche durante la delicata operazione. Max le manca? “Mi manca, certo. E’ stata una storia importante, ne ho sofferto molto, ho deciso di non cercarlo quando a marzo ha chiuso la porta per andare via perchè ho capito che non aveva senso ricercarlo”. La donna ha due bambini molto affezionati a Max. Adesso il comico la cerca ma non per tornare con lei, a suo dire: “Non voglio far polemica, sono domanda da fare a lui, contro di lui non ho nulla”. Quindi un messaggio diretto al suo ex: “Spero che vada tutto bene e che trovi la serenità come sto cercando di fare io, non credo sia sereno”. Manuela adesso sogna di ripartire con la sua vita dopo aver sofferto di bulimia: “Vomitavo 7-8 volte al giorno”, ha rivelato. Ora come ora, ha ammesso, non sa se tornerebbe mai con lui: “Io voglio molto bene a Max, mi sento in colpa se lui sta male”, ha aggiunto. Adesso, ha ammesso, le starebbe impedendo di essere tranquilla.



