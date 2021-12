Manuela Suma e Matilda, moglie e figlia Nicola Savino/ “È un papà molto affettuoso”

Manuela Suma e Matilda sono la moglie e la figlia di Nicola Savino. Dall’incontro negli studi di Radio Deejay al grande amore. Il conduttore de Le Iene Show è felicemente sposato dal 2009 con la stilista e costumista di diversi programmi televisivi di successo. Un matrimonio celebrato dopo dieci anni di fidanzamento e dopo la nascita della loro gioia più grande: la figlia Matilda nata nel 2006. Oggi la figlia ha già 15 anni e i genitori si ritrovano a vivere i primi drammi e problemi adolescenziali. Matilda è una grande appassionata di musica e serie televisive. Nicola e Manuela raccontano pochissimo della loro vita privata; generalmente tendono ad essere molto discreti e riservati per quanto concerne la loro storia e la loro vita matrimoniale.

Una famiglia normale nonostante il papà sia uno dei conduttori radio-televisivi più amati del piccolo schermo. Sui social i due non disdegnano di pubblicare qualche foto in compagnia della loro amata figlia a conferma del grande amore e della serenità che si respira a casa.

Nicola Savino e la moglie Manuela Suma: “Mi sono ritrovato all’improvviso un’altra donna in casa: mia figlia Matilda”

Nicola Savino e la moglie Manuela Suma dalle pagine di Vanity Fair hanno risposto ad una serie di domande. In particolare si sono soffermati sulla figlia Matilda oramai diventata una adolescente. Proprio la mamma Manuela ha rivelato su Nicola Savino: “è un papà molto affettuoso, molto presente che, però, sta vivendo un po’ male questo passaggio”, anche se il conduttore delle Iene ha confessato: “perdo la pazienza ogni tanto, e ho quasi sempre torto perché bisognerebbe essere fermi, decisi, ma mantenere la calma”. Non solo, Savino non nasconde di essere il classico padre geloso della figlia: “mi sono ritrovato all’improvviso un’altra donna in casa, e ancora non ho visto niente. È sempre una bimba, ma vedi che è già un’altra cosa. Guarda Grey’s Anatomy, è pazza di Patrick Dempsey”.

Infine Nicola Savino ha confessato anche il suo momento padre – figlia: “la nostra tradizione era accompagnarla a scuola tutte le mattine, ma è terminata da poche settimane. Lei ci ha pregato e supplicato di farla andare da sola. A volte, vengo sfruttato biecamente per lo shopping. Mi dice: “Papino, papino, vieni, andiamo a fare un giro insieme”. So che c’è sempre “il trucco”, ma è così bello quando andiamo in vespa insieme, e lei mi abbraccia”.

