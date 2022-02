Manuela Suma e Matilda, moglie e figlia Nicola Savino/ “Sta vivendo un po’ male”

Nicola Savino è uno dei personaggi più amati nell’ambito della televisione italiana. Si tratta di un conduttore capace di tenere incollati alla televisione milioni di italiani grazie ai suoi programmi televisivi. Scopriamo di più sulla sua vita privata. Nicola Savino e sua moglie Manuela Suma sono convolati a nozze il 29 maggio del 2009, ma in realtà la loro famiglia è nata molto prima del fatidico sì. Infatti, nel 2006 il conduttore è diventato per la prima e per il momento unica volta padre. La figlia si chiama Matilda Savino ed è ad oggi ha 16 anni. La ragazza è cresciuta seguendo dei sani e corretti principi. Le piace la buona musica, ne ascolta molte (come poter fare diversamente se hai Nicola Savino per padre?) ed è anche parecchio brava a scuola. Si mostra poco sui social, come d’altronde fanno tutte le adolescenti della sua età, specialmente se figlie di personaggi famosi.

Nicola Savino/ "Non è semplice crescere con un genitore gravemente depresso"

Recentemente, Nicola Savino e la moglie Manuela Suma si sono raccontati a Vanity Fair. In particolare si sono soffermati sulla figlia Matilda, oramai diventata una adolescente. Proprio la mamma Manuela ha rivelato su Nicola Savino: “è un papà molto affettuoso, molto presente che, però, sta vivendo un po’ male questo passaggio”, anche se il conduttore delle Iene ha confessato: “perdo la pazienza ogni tanto, e ho quasi sempre torto perché bisognerebbe essere fermi, decisi, ma mantenere la calma”. Non solo, Savino non nasconde di essere il classico padre geloso della figlia: “mi sono ritrovato all’improvviso un’altra donna in casa, e ancora non ho visto niente. È sempre una bimba, ma vedi che è già un’altra cosa. Guarda Grey’s Anatomy, è pazza di Patrick Dempsey”.

