Manuela Suma, la moglie di Nicola Savino/ Al suo fianco ma dietro le quinte

Nicola Savino è diventato certamente uno dei conduttori più amati della nostra Tv grazie alla sua ironia, caratteristica che ha avuto modo di mettere in mostra non solo alla guida di “Quelli che il calcio”, ma anche a “Le Iene“, dove ha affiancato per anni Alessia Marcuzzi (ora la sua partner varia di puntata in puntata). E non mancherà certamente di regalare risate al pubblico ora che è stato chiamato a condurre “Back to school“, il nuovo programma di Italia Uno in cui diversi personaggi famosi tornano bambini e si mettono alla prova con domande che ricordano l’esame di quinta elementare.

Tra i motivi del suo successo c’è però certamente anche la serenità che è riuscito a raggiungere nella sua vita privata. Il presentatore è infatti sposato dal 2009 con Manuela Suma, la donna che gli ha permesso di ritrovare la serenità dopo la fine del suo primo matrimonio, celebrato quando aveva solo 24 anni.

Manuela Suma è la dolce metà di Nicola Savino: la loro passione in comune

Nicola Savino e Manuela Suma si sono conosciuti a inizio anni 2000 negli studi di Radio Deejay, dove entrambi si trovavano per uno shooting fotografico. Anche la donna, infatti, lavora nel mondo dello spettacolo, anche se lavora dietro le quinte in veste di costumista. In questo ruolo ha avuto modo di collaborarecon diverse colleghe del marito, tra cui spicca Benedetta Parodi, di cui ha curato il look in prima persona all’epoca in cui conduceva “Cotto e mangiato“.

Nell’ultimo periodo la signora Savino ha inoltre avuto modo anche di creare una sua linea di costumi da bagno, denominata “Beachside“, dove ha voluto Alessia Marcuzzi in veste di testimonial. Ad allietare le loro vite è arrivata la loro bambina, Matilde. La coppia è particolarmente riservata, ma non manca saltuariarmente di condividere scatti sui rispettivi profili social.

