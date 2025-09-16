Manuela Suma, moglie di Nicola Savino, chi è? Lavora nel mondo dello spettacolo come costumista: i due sposati dal 2009

Da tutta la vita al suo fianco, Nicola Savino ha una moglie splendida, Manuela Suma. Come il marito, anche la moglie di Nicola Savino lavora in qualche modo nel mondo dello spettacolo, anche se con un ruolo diverso e sicuramente meno in vista rispetto a quello dello speaker e deejay. Manuela, infatti, di professione cura i look di diversi personaggi famosi: dunque, in poche parole, è una costumista, tra l’altro molto apprezzata per le sue creazioni e per come svolge il suo lavoro. Non è chiaro come sia avvenuto il primo incontro tra Manuela e Nicola ma potrebbe essere proprio il lavoro nel medesimo settore ad aver avvicinato i due, che sono convolati a nozze ormai più di quindici anni fa. Nel 2009, infatti, Manuela e Nicola si sono giurati amore eterno.

La moglie di Nicola Savino, classe 1975, qualche anno prima delle nozze aveva messo al mondo una bambina, Matilda, l’unica figlia della coppia, una bambina, oggi una giovane donna, molto amata. Quando Matilda era ancora una bimba, il papà aveva raccontato: “Io e mia moglie ci alterniamo i ruoli del poliziotto buono e di quello cattivo. Devo essere rigido perché è giusto che un bambino cresca con delle regole”. Dunque, tra Nicola e Manuela sembra che ci sia stato sempre un certo equilibrio nel crescere la loro ragazza nella maniera più giusta e senza esagerazioni da un lato o da un altro.

Chi è Manuela Suma, moglie di Nicola Savino: tra mondo dello spettacolo e viaggi

Da quanto possiamo scoprire dal suo profilo Instagram, Manuela Suma, la moglie di Nicola Savino, è una grande appassionata di viaggi. I due, quando possono, si concedono qualche giorno alla scoperta di nuovi posti nel mondo, arricchendo così di fatto il loro amore e la cultura e curiosità della figlia Matilda, sempre al loro fianco.