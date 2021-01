Manuela Villa/ Altri fratelli segreti, in Russia e Lazio? “Non mi stupisco, Claudio…”

Manuela Villa oggi ospite di Domenica Live per parlare del padre Claudio Villa e dei presunti suoi figli segreti. Sarebbero in tutto ben cinque i figli illegittimi, da Mauro a Manuela e Claudio Junior, riconosciuti solo nel 2004, poi Celeste e Aurora. In studio anche l’investigatore privato Ezio Denti, il quale ha iniziato un’attività investigativa nel rispetto della privacy per capire se esistono ulteriori figli. Paolo Limiti aveva parlato di altri tre figli ma adesso pare siano fino a cinque. “Non mi stupisco, io ogni tanto incontravo signore che mi dicevano che con mio padre avevano avuto incontri… era molto amato e lui amava le donne”. Ma sua madre le aveva mai parlato di possibili altri figli? “Mamma me lo aveva detto che c’erano altre situazioni ma poi mi aveva detto che c’era una sorella a Milano, ormai una donna che forse neanche lo sapeva”, ha spiegato Manuela.

Sua madre lo avrebbe saputo proprio da Claudio: “Lui glielo diceva, le aveva detto tante cose”. Secondo quanto emerso ci sarebbe un altro fratello in Giappone di circa 50 anni mentre un altro figlio vive ad Aprilia. Poi ce ne sarebbe uno in Russia, uno a Milano e uno o forse due nel Lazio.

MANUELA VILLA ED I PRESUNTI FRATELLI

Sembra ormai certa la presenza di un presunto figlio di Claudio Villa in Russia, segreto per molti ma non per tutti. Patrizia Baldi, vedova di Claudio ha sempre sostenuto di aver saputo della sua presenza. Barbara d’Urso, in possesso di una busta choc, ha chiesto a Manuela come mai questo uomo non si sarebbe mai fatto vivo: “Non so, sono stata in tour in Russia per moltissimi anni, a saperlo mi fermavo lì”, ha detto scherzando. Ezio Denti ha aggiunto: “Le informazioni date da Geri sono molto complete”. Denti avrebbe raccolto le parole di un testimone, amico di Claudio Villa, che ha aggiunto ulteriori dettagli sul giallo dei figli illegittimi. Ma cosa contiene la busta choc? Si tratta di una foto che rappresenta Claudio Villa con il suo presunto figlio. Ettore Geri, in collegamento, ha spiegato: “Questa foto mi è stata data da Claudio che mi ha detto che è il suo bambino in Russia e che si chiama Titov, di più non so. Mi lasciò altre foto con un giocattolo in mano, con la madre…”. Lui avrebbe fatto da “postino” per portare i soldi per il mantenimento del figlio russo, almeno “7-8 volte”, fino all’82-83, “poi non so se lo faceva personalmente”. Manuela ha quindi domandato a Geri come mai non le avesse mai fatto prima questa foto, con una certa delusione. In merito ai due presunti figli italiani, entrambi nel Lazio: sarebbero due maschi. Anche a loro avrebbe pensato economicamente e non solo: “A uno gli avrebbe creato una villa Hollywoodiana, all’altro anche, è stato generoso”. Sulla presunta figlia in Lombardia ha però detto “non lo so”, mentre ha confermato il figlio giapponese. “Perchè allora tanto accanimento nei miei confronti, pur sapendo tutti questa storia?”, ha domandato giustamente Manuela. A detta di Geri, l’intervento di altre persone avrebbero convinto Claudio che “Manuela in quanto cantante, andava ‘punita’”.

