Manuela Villa: “Dopo un test ho scoperto di avere i DSA”/ “A scuola ci chiamavano i somari”

In studio a Uno Mattina in Famiglia vi era stamane Manuela Villa che ha pubblicato un libro che narra di una ragazzina con delle difficoltà di apprendimento. Raccontando l’ispirazione per il suo libro la nota cantante ha spiegato: “Essendo mamma e frequentando la scuola ho visto che alcune cose mi riguardavano, alcune difficoltà di apprendimento mi riguardavano, sono andata a fare dei test ed ho scoperto di avere i DSA (disturbi specifici dell’apprendimento dnr) quindi mi sono detta che volevo aiutare i ragazzi, mi sono messa in discussione per vivere da vicino queste problematiche e aiutare chi ne ha bisogno”.

Manuela Villa ha proseguito: “All’epoca noi venivamo chiamati somari, venivamo messi da una parte. Il messaggio importante di questo romanzo? Bisogna ascoltare molto i ragazzi e non avere fretta di dovere inculcare per forza una lezione, il tempo è alla base di tutto, bisogna dare loro il tempo giusto e bisogna volerli ascoltare, insegnando loro che in qualsiasi maniera si può raggiungere un obiettivo”.

MANUELA VILLA, PINGITORE E MARTUSCIELLO A UNO MATTINA IN FAMIGLIA

In studio a Uno Mattina in Famiglia anche Pierfrancesco Pingitore e Martufello, ospiti del programma di Rai Uno per presentare il loro ultimo spettacolo teatrale in scena in questi giorni, e non solo. “Questo spettacolo nasce tempo fa – racconta il regista – l’idea mi venne dalla frequentazione con Giorgio Albertazzi e Oreste Lionello, due mostri sacri, lessero la versione ne furono entusiasti ma non trovarono mai il tempo di farlo, poi morirono e la misi da parte, poi questo cialtrone qui (Martufello ndr), mi venne a dire che poteva farla lui, io l’ho riscritta completamente adeguandola alla cialtronaggine di Martufello e a Marco Simeoli, un bravissimo attore”.

Proprio Martufello ha preso la parola spiegando: “In situazioni di difficoltà aiuta essere comici? Sempre, stai sempre con il sorriso, con la contentezza, felicità, mentre l’attore drammatico sta sempre a pensare, che poi questi attori non lo ammettono che arrivano anche i comici”. Pingitore ha poi parlato del libro di Manuela Villa: “E’ una sorpresa, scrive bene, è una persona che ha mille talenti, non si riesce ad afferrarla, ad un certo punto ti presenta una cosa nuova”. E ancora: “Io ho fatto sempre tutto ciò che ho voluto, se ho avuto successo me lo son meritato e se non l’ho avuto non me lo sono meritato”.











