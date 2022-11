Manuela Villa e il riconoscimento da parte del padre Claudio Villa/ Marco Narducci, perchè si sono lasciati?

Perché Manuela Villa non è stata subito riconosciuta dal padre Claudio?

Manuela Villa ha dovuto a lungo per ottenere il riconoscimento legale come figlia dal padre Claudio Villa. Manuela è nata nel 1966 dalla relazione tra il padre e Noemi Garofalo. a storia tra i genitori termina presto e la piccola Manuela cresce insieme alla madre ed al compagno Elio. La Garofalo ha tenuto nascosto alla figlia la reale paternità dichiarando che sarebbe stato commesso un errore nella trascrizione del cognome da parte del prete. A 12 anni scopre la verità grazie ad una suora, come ha raccontato in un precedente intervento ad “Oggi è’ un altro giorno”. Tre anni dopo da quella rivelazione Manuela Villa incontra il padre negli studi dell’emittente radiofonica Radio Lazio: “Lui era in studio e stava conducendo il suo programma, io lo osservano dalla regia dall’altra parte del vetro. Ero con mio fratello Claudio e mia madre. Al termine della trasmissione venne a conoscerci e a salutarci. Ho provato emozione e curiosità, osservavo ogni sua espressione”.

Il cantante però non ha mai riconosciuto la secondogenita nata dalla relazione con la soubrette siciliana, ed appena divenuta maggiorenne Manuela Villa decide di intraprendere una battaglia legale insieme al fratello Claudio Jr conclusasi nel 2004 , quando i giudici della Corte Di Cassazione hanno stabilito che entrambi poteva aggiungere il cognome del padre insieme a quello della madre. Per poter ottenere il riconoscimento, però, Manuela è stata costretta a ricorrere al tribunale e aspettare il 2004 per il riconoscimento da parte della Corte di Cassazione. Suo padre, nel frattempo, si era risposato e aveva avuto altre due figlie.

Perché è finita tra Manuela Villa e Marco Narducci?

Manuela Villa è stata legata per anni al direttore di produzione Marco Narducci, con il quale ha pronunciato il fatidico si nel 1999: dalla loro unione 5 anni dopo arriva il primo ed unico figlio, Jacopo. Quando il bambino aveva solo pochi mesi la coppia entra in una crisi senza uscita che porta l’anno successivo al divorzio. A chiedere la separazione legale, pare sia stata proprio la cantante, dopo essere stata lasciata sola con un bambino di pochi mesi. Sulla fine del matrimonio non sono stata rilasciate dichiarazioni.

La donna non ha perdonato al marito di averla lasciata da sola in un momento delicato della sua vita: il post parto. Un evento che ha segnato la rottura del matrimonio. Al momento Manuela Villa sarebbe single anche perché nel 2019, la figlia di Claudio Villa ammise di voler restare da sola: “Ho già dato in amore. Oggi come oggi non sopporterei più nulla. In passato ho sopportato tutto, ora voglio più bene a me. Devono sopportarmi gli altri”.

