MANUELA VILLA/ “Figli segreti papà? Non sono stupita, mamma me l’aveva detto”

A Domenica Live si parla dei figli segreti di Claudio Villa che sarebbero stati rintracciati: ecco perché in studio, ospite di Barbara D’Urso, non poteva mancare la più celebre figlia del “reuccio” della musica italiana, Manuela Villa. Proprio lei era presente in puntata una settimana fa quando la padrona di casa elencava le prove raccolte rispetto alla presenza di molti figli segreti di Claudio Villa sparsi in giro per il mondo: uno avrebbe 60 anni e vivrebbe in Russia, sarebbe il frutto dell’amore con un’interprete; un altro figlio si troverebbe in Giappone, mentre altri due vivrebbero nelle campagne romane.

Per Manuela Villa, la scoperta di avere altri fratelli oltre a Mauro, figlio del matrimonio tra Claudio Villa e Miranda Bonansea, Claudio Jr, figlio di Noemi Garofalo, e di Andrea Celeste e Aurora (figlie di Patrizia Baldi), non sembra aver rappresentato chissà quale shock…

MANUELA VILLA: “MAMMA MI AVEVA DETTO CHE C’ERANO ALTRI FIGLI”

Proprio Manuela Villa, ospite dalla D’Urso, ha infatti raccontato di aver sempre avuto sentore del fatto che in giro per il mondo potessero esserci altri fratelli: “Mamma mi aveva detto che c’erano altri figli. Non mi stupisce“. Ciò che ha lasciato Manuela Villa un po’ perplessa è stato invece il fatto che il criminalista Ezio Denti, già consulente di Massimo Bossetti nel caso di Yara Gambirasio, colui che ha portato delle prove rispetto all’esistenza dei figli segreti di Claudio Villa, non le avesse detto nulla: “Perché non me lo hai detto? Ci conosciamo da tanto“. Come riportato da Leggo, il criminalista ha replicato sottolineando come nel suo archivio sia presente davvero tanto materiale e che a Manuela Villa servirebbe davvero moltissimo tempo per visionarlo tutto. C’è da scommettere che la cantante lo impiegherebbe volentieri per scoprire l’identità dei suoi fratelli…

