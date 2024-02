Manuela Villa, figlia di Franco/ “Ho incontrato tanta diffidenza, cantare con lui uno scambio di amore”

Manuela Villa, figlia del grande Franco Villa, è stata ospite stamane negli studi del programma di Rai Uno Storie Italiane. Parlando di chi accusa Angelina Mango di essere “figlia di”, ha spiegato: “Io conosco quelle frasi e chi non ha potuto dimostrare di essere figlio di si è auto eliminato”. E ancora: “Perchè uno si deve vergognare di essere figlio di? Si deve nascondere, non ho capito”.

Eleonora Daniele ha poi incalzato l’ospite: “Quante volte ti hanno detto che hai lavorato perchè sei figlia di” e lei ha replicato: “Me l’hanno detto tante volte ma i pomodori non me li hanno mai tirati. Io ho quasi 36 anni alle spalle di concerti in tutto il mondo e poi di televisione quindi se continuo ad esserci un motivo ci sarà, se continuano a chiamarmi un motivo ci sarà, il giorno che mi tireranno la cipolla la prenderò e mi farò la frittata a casa. Bisogna essere di ammettere al posto giusto se si è in grado di farlo”.

MANUELA VILLA E CRISTIANA CIACCI, LE DIFFICOLTÀ NELL’ESERE “FIGLIA DI”

Cristiana Ciacci, figlia di Litte Tony, aggiunge: “Io ho avuto la fortuna di crescere su un palcoscenico, ho avuto i consigli di papà, prendendo spunto da un grandissimo artista, poi ho goduto dell’amore delle persone fin da quando ero piccola, anche io sono 37 anni che canto e nessuno mi ha mai mandato i pomodori, anzi mi fanno i complimenti”.

Manuela Villa ha poi ripreso la parola: “Non devi rovinare ciò che hai fatto, c’è la doppia attenzione. Il pubblico ha sempre apprezzato tutto questo, io ho trovato ostacolo dagli addetti ai lavori, inizialmente avevo sempre incontrato persone che mi dicevano che io speculavo che utilizzavo il nome e rovinavo l’immagine, quando invece per me cantare insieme a lui era l’unica cosa che mi rimaneva di lui, accostarmi ai suoi respiri, entrando dentro il tempo, nel momento in cui lui prendeva fiato dovevo farlo anche io, c’era una unione che nessuna può capire, non è solo figlia di, lì c’è dentro tutto l’amore che dai e ricevi. Io ho fatto conoscere mio padre a generazioni che non lo conoscevano e lui mi ha dato l’opportunità di farmi conoscere alle sue generazioni”. Nel corso della puntata la giornalista Cinzia Marongiu si è commossa sentendo Un amore così grande proprio di Franco Villa: “Mio padre è morto da poco, era la sua canzone preferita”.

CRISTIANA CIACCI: “A NATALE E AL COMPLEANNO SCRIVEVO AL PAPA’”

Cristiana Ciacci ha aggiunto: “Mi ringraziano nei concerti per la possibilità di ricordare le sue canzoni”. Sul suo rapporto col papà: “Avevamo un po’ di problemi nella vita quotidiana ma sul palco tutto si azzerava, c’era solo un scambio di bene e di affetto, ci tenevamo per mano”.

Eleonora Daniele ha chiesto se sia mai riuscita Cristiana Ciacci a dire la verità al papà: “Ci ho provato, gli scrivevo a Natale e al compleanno, gli scrivevo le mie ansie, i miei problemi, lui non mi ha mai risposto, veniva da me dopo aver letto la lettera, gli scendeva la lacrima e per me quella era la risposta più importante, sapevo di essere arrivata al suo cuore”. Ad un certo punto, dopo una canzone di Franco Villa, anche Eleonora Daniele sembra essersi commossa: “Fai piangere anche me”. Una puntata quindi molto emozionale quella di stamane.

