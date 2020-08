Manuela Villa/ “Ho cominciato a scrivere in maniera terapeutica…”

Manuela Villa torna in tv ospite della nuova puntata di “Io e te“, il salotto televisivo condotto da Pierluigi Diaco su Raiuno. La cantante, figlia d’arte del grande Claudio Villa, è pronta a raccontarsi a cuore aperto tra vita professionale e privata. Come sempre schietta e sincera, la Villa durante un’intervista rilasciata a Mesepermese (data 13 febbraio 2019) parlando di sè ha detto: “sono sempre in crescita. Manuela Villa in continua formazione. Non mi accontento mai della prima cosa che arriva. Studio e cerco di approfondire le cose che so fare bene. Le altre cerco di imparare a farle”. Una delle certezze della sua vita è la musica: una passione nata quando era appena una ragazzina. “Ho cominciato a 5 anni quando ancora non sapevo chi fosse mio padre” – ha rivelato la figlia di Claudio Villa che ha precisato – “mio fratello e io la musica l’abbiamo sempre ascoltata ed eseguita”. La scoperta dell’identità del padre è stata un monito per cominciare a fare il mestiere di cantante sul serio. “Dopo aver saputo chi fosse mio padre ho cominciato a cantare” anche se la cantante ha sottolineato – “vincevo le audizioni ma davo fastidio perché ero la figlia di Claudio Villa. Gli addetti ai lavori mi cacciavano a priori. A quel punto mi sono presa il suo cognome e ho cominciato a cantare le sue canzoni. Visto che come Manuela mi buttavano fuori almeno ne avrebbero avuto la motivazione data dal mio cognome. Tutta la prima parte della mia carriera l’ho passata all’estero perché in Italia mi boicottavano in tutto ciò che facevo”.

Manuela Villa: “la mia testa non la scambierei per quella di nessuno”

Non solo cantante, Manuela Villa si è fatta conoscere ed apprezzare anche come personaggio televisivo partecipando nel 2017 all’edizione de L’Isola dei Famosi. Un’esperienza importante da cui peraltro è uscita anche vincitrice anche se, a distanza di tredici anni dalla sua partecipazione, la cantante non nasconde: “per come è fatta oggi la trasmissione, non lo so se tornerei. All’epoca mi piaceva di più. Come esperienza è da rivivere se fosse fatta come l’ho fatta io a suo tempo. Mai dire mai”. Parlando poi del suo lavoro, la Villa ha precisato di sentirsi maggiormente coinvolta emotivamente quando compone e lavora a teatro: “ho cominciato a scrivere in maniera terapeutica perché era un modo per tirare fuori tutta me stessa. Il teatro mi completa, dove non c’è un riferimento con le canzoni di mio padre esce la mia personalità istrionica”. Una cosa è certa: oggi Manuela è una donna più consapevole di se e del suo aspetto fisico. “Ora voglio più bene a me. Devono sopportarmi gli altri” – ha detto confessando a Caterina Balivo a Vieni da me di aver vissuto un momento molto difficile della sua vita legato all’alimentazione: “ero obesa e depressa subito dopo il parto perchè ero rimasta da sola. Questa esperienza mi ha fatto capire cosa vuol dire soffrire veramente. Ma ora sono uscita dal tunnel e finalmente mi piaccio. Mi piace il mio aspetto fisico ma sopratutto mi piace il mio cervello, la mia testa non la scambierei per quella di nessuno”.



