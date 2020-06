Manuela Villa “Io maturanda da vecchiaccia!”/ Pronta per la Maturità a 56 anni

Manuela Villa ha lasciato tutti a bocca aperta quando oggi ha rivelato di essere pronta per l’esame di Maturità con l’intenzione di riprendersi tutto quello che si è persa negli anni passati. Manuela Villa ha annunciato durante la linea diretta di RTL 102.5 che tra pochi giorni sosterrà l’esame di maturità definendosi con un’ironia “una vecchiaccia” rispetto ai suoi colleghi giovani che in questi giorni si sono preparati per questo importante traguardo. La figlia di Claudio Villa ha spiegato che martedì prossimo, 23 giugno, sarà interrogata sull’elaborato che ha presentato alla commissione d’esame rivelando anche le motivazioni che l’hanno portata a non diplomarsi quando, al quinto anno dell’Istituto Rossellini di Roma, il giorno dell’esame di maturità si presentò regolarmente ma decise di non entrare in aula.

MANUELA VILLA PRONTA PER L’ESAME DI MATURITA’ A 56 ANNI

Durante la diretta radio in cui è intervenuta a sorpresa emozionata per quello che ha sentito dire ai “colleghi”, Manuela Villa ha spiegato: “Avevo la testa da un’altra parte, adesso voglio riprendermi quello che avevo lasciato, voglio rimettermi in gioco”. Anche lei, come tutti gli altri, si è ritrovata a dover studiare e prepararsi per un’esame nell’anno della Pandemia e rispetto ai timori di tutto riguardo a questo maxi esame, rivela: “Se hai studiato esce fuori, che si tratti di un esame scritto oppure orale, noi abbiamo comunque dovuto consegnare un elaborato. L’interrogazione verrà effettuata sull’elaborato”. La cantante si è detta poi felice non solo per la sua decisione ma anche per essere stata un esempio per il figlio che a 16 anni ha avuto modo di capire che ogni occasione persa rimane tale quindi è meglio studiare quando si può.



